В США недовольны использованием Украиной западного оружия на территории РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область

Украина нарушает договоренности с Западом не использовать оружие при атаке на территории России. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. Официальные лица США недовольны действиями Киева.

«Сторонники Киева также в значительной степени запретили украинским силам использовать западное оружие и технику для нападений на российскую территорию. Тем не менее недавний рейд в Россию показывает, как техника может переходить из рук в руки непредсказуемым образом, создавая проблемы с контролем, которые, похоже, мало кто в Вашингтоне и Киеве готов признать», — говорится в материале . Отмечается, что официальные западные лица настаивают на том, чтобы Украина внимательно следила за оружием, которое ей отправляют.

Украинские диверсанты использовали минимум четыре бронемашины. Они были отправлены первоначально США и Польшей. Официальные лица США считают, что Украина не исполняет обязательства по обеспечению безопасности техники. Подчеркивается, что минимум две машины российские силы уничтожили.

Представитель Госдепартамента недоволен действиями Украины. «На прошлой неделе мы четко заявили, что не поддерживаем использование оборудования американского производства для атак внутри России, в том числе против украинцев», — заявляет он.

Диверсанты использовали винтовки из Бельгии и Чехии. Об этом сообщает эксперт по стрелковому оружию разведывательной фирмы Janes Эндрю Галер. По словам двух американских наемников на Украине, винтовки Bren и SCAR обычно выдают украинским солдатам и международным бойцам-добровольцам.

Ранее легион «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ) и Русский добровольческий корпус (РДК) 22 мая устроили нападение в Белгородской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.