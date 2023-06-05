Свердловский суд отказался освобождать главу оборонного завода Гайсина

Суд оставил решение суда без изменений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд отказался освобождать из-под домашнего ареста гендиректора завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малика Гайсина, который находится под следствием по делу о превышении полномочий и растрате. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте суда.

«Адвокат подал апелляционную жалобу [на продление срока домашнего ареста]. Свердловский областной суд после рассмотрения оставил ее без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дело Гайсина связано с выполнением гособоронзаказа. Следователи считают, что руководство предприятия причастно к растрате. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил Гайсина под домашний арест до 25 августа. Защита подсудимого считала это решение незаконным и пыталась обжаловать его.