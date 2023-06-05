Свердловский суд отказался освобождать главу оборонного завода Гайсина

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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Суд оставил решение суда без изменений Фото:

Суд отказался освобождать из-под домашнего ареста гендиректора завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малика Гайсина, который находится под следствием по делу о превышении полномочий и растрате. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте суда.

«Адвокат подал апелляционную жалобу [на продление срока домашнего ареста]. Свердловский областной суд после рассмотрения оставил ее без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дело Гайсина связано с выполнением гособоронзаказа. Следователи считают, что руководство предприятия причастно к растрате. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил Гайсина под домашний арест до 25 августа. Защита подсудимого считала это решение незаконным и пыталась обжаловать его.

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Суд отказался освобождать из-под домашнего ареста гендиректора завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малика Гайсина, который находится под следствием по делу о превышении полномочий и растрате. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте суда. «Адвокат подал апелляционную жалобу [на продление срока домашнего ареста]. Свердловский областной суд после рассмотрения оставил ее без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы. Дело Гайсина связано с выполнением гособоронзаказа. Следователи считают, что руководство предприятия причастно к растрате. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил Гайсина под домашний арест до 25 августа. Защита подсудимого считала это решение незаконным и пыталась обжаловать его.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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