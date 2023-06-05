Правая полоса путепровода «Челябинск-главный» будет перекрыта с 5 по 10 июня
В Челябинске перекроют полосу на путепроводе «Челябинск-главный». Об этом URA.RU 5 июня сообщили в пресс-службе мэрии.
«Будет перекрыто движение по крайней правой полосе путепровода „Челябинск-главный“. Ограничения коснуться подъема с улицы Железнодорожная и спуска к дороге Меридиан», — уточнили в мэрии.
Перекрытие продлится с 5 по 10 июня. Причиной стали аварийно-восстановительные работы инженерных коммуникаций.
Движение ограничат на подъеме с улицы Железнодорожная и спуске к дороге Меридиан
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