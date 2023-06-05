В Челябинске рядом с жд вокзалом ограничат движение по мосту. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги
Правая полоса путепровода «Челябинск-главный» будет перекрыта с 5 по 10 июня Фото:

В Челябинске перекроют полосу на путепроводе «Челябинск-главный». Об этом URA.RU 5 июня сообщили в пресс-службе мэрии.

«Будет перекрыто движение по крайней правой полосе путепровода „Челябинск-главный“. Ограничения коснуться подъема с улицы Железнодорожная и спуска к дороге Меридиан», — уточнили в мэрии.

Перекрытие продлится с 5 по 10 июня. Причиной стали аварийно-восстановительные работы инженерных коммуникаций.

Движение ограничат на подъеме с улицы Железнодорожная и спуске к дороге Меридиан
Движение ограничат на подъеме с улицы Железнодорожная и спуске к дороге Меридиан

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске перекроют полосу на путепроводе «Челябинск-главный». Об этом URA.RU 5 июня сообщили в пресс-службе мэрии. «Будет перекрыто движение по крайней правой полосе путепровода „Челябинск-главный“. Ограничения коснуться подъема с улицы Железнодорожная и спуска к дороге Меридиан», — уточнили в мэрии. Перекрытие продлится с 5 по 10 июня. Причиной стали аварийно-восстановительные работы инженерных коммуникаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...