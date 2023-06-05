В Челябинске рядом с жд вокзалом ограничат движение по мосту. Карта

05 июня 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Правая полоса путепровода «Челябинск-главный» будет перекрыта с 5 по 10 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске перекроют полосу на путепроводе «Челябинск-главный». Об этом URA.RU 5 июня сообщили в пресс-службе мэрии. «Будет перекрыто движение по крайней правой полосе путепровода „Челябинск-главный“. Ограничения коснуться подъема с улицы Железнодорожная и спуска к дороге Меридиан», — уточнили в мэрии. Перекрытие продлится с 5 по 10 июня. Причиной стали аварийно-восстановительные работы инженерных коммуникаций. Движение ограничат на подъеме с улицы Железнодорожная и спуске к дороге Меридиан Карта: мэрия Челябинска

В Челябинске перекроют полосу на путепроводе «Челябинск-главный». Об этом URA.RU 5 июня сообщили в пресс-службе мэрии. «Будет перекрыто движение по крайней правой полосе путепровода „Челябинск-главный“. Ограничения коснуться подъема с улицы Железнодорожная и спуска к дороге Меридиан», — уточнили в мэрии. Перекрытие продлится с 5 по 10 июня. Причиной стали аварийно-восстановительные работы инженерных коммуникаций.