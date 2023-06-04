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Житель ЯНАО выстрелом из ружья ранил в шею мужчину, с которым поссорился. Видео

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Надымчанин выстрелил из ружья в мужчину, с которым поссорился Фото:

Житель Надыма (ЯНАО), находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с местным жителем. Ссора окончилась тем, что первый надымчанин сходил домой за ружьем и произвел выстрел, которым ранил в шею второго мужчину, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

«В Надыме 3 июня в 22 часа местный житель, 1961 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома, вступил в конфликт 33-летним мужчиной. Между ними произошла потасовка, после чего житель дома, вооружившись ружьем, вернулся во двор, обнаружив там своего оппонента, обвиняемый произвел в его сторону прицельный выстрел», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Пострадавший получил ранение в область правого надплечья, также повреждены мягкие ткани шеи. Нападавший был задержан прибывшим нарядом полиции, пострадавший доставлен в больницу.

Следователи провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства, оружие отдано на судебную экспертизу. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении стрелявшего надымчанина.

Видео: СУ СКР по ЯНАО

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Житель Надыма (ЯНАО), находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с местным жителем. Ссора окончилась тем, что первый надымчанин сходил домой за ружьем и произвел выстрел, которым ранил в шею второго мужчину, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «В Надыме 3 июня в 22 часа местный житель, 1961 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома, вступил в конфликт 33-летним мужчиной. Между ними произошла потасовка, после чего житель дома, вооружившись ружьем, вернулся во двор, обнаружив там своего оппонента, обвиняемый произвел в его сторону прицельный выстрел», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Пострадавший получил ранение в область правого надплечья, также повреждены мягкие ткани шеи. Нападавший был задержан прибывшим нарядом полиции, пострадавший доставлен в больницу. Следователи провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства, оружие отдано на судебную экспертизу. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении стрелявшего надымчанина. Видео: СУ СКР по ЯНАО
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