Комбриг «Пятнашки» объяснил смысл атаки ВСУ на Белгородскую область

Комбриг «Пятнашки» Авидзба: ВСУ напали на Белгородскую область из-за неудачи в Бахмуте
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ВСУ нападением на Белгородскую область хотели отвлечь внимание от Бахмута, заявил Ахра Авидзба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание прессы от поражения в Бахмуте (Артемовске). Об этом корреспонденту URA.RU заявил комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба.

«Атака на Белгородскую область — это так, чисто сбить информационный повод от падения Бахмута», — рассказал Авидзба. Он уточнил, что атака ДРГ на Белгородскую область случилась почти сразу после потери Бахмута. «На второй день была атака, ее сбили и муссировали, что случилось, как случилось», — заключил комбриг.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Украина действительно использовала атаку на Белгород для отвлечения внимания от провала в Бахмуте. Украинские диверсанты проникли в область 22 мая, пишет телеканал 360.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание прессы от поражения в Бахмуте (Артемовске). Об этом корреспонденту URA.RU заявил комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба. «Атака на Белгородскую область — это так, чисто сбить информационный повод от падения Бахмута», — рассказал Авидзба. Он уточнил, что атака ДРГ на Белгородскую область случилась почти сразу после потери Бахмута. «На второй день была атака, ее сбили и муссировали, что случилось, как случилось», — заключил комбриг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Украина действительно использовала атаку на Белгород для отвлечения внимания от провала в Бахмуте. Украинские диверсанты проникли в область 22 мая, пишет телеканал 360.
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