Минобороны Украины объяснило, началось ли контрнаступление ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр: ВСУ предпринимают наступательные действия в ходе обороны
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Украина проводит наступательные действия в ходе своей оборонительной операции, заявила Анна Маляр Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оборонительная операция Украины продолжается и включает в себя как оборонительные, так и контрнаступательные действия. С таким заявлением выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия», — написала Маляр в своем telegram-канале. Она добавила, что на некоторых направлениях ВСУ переходят к наступательным действиям. Особое внимание уделяется бахмутскому направлению, заключила Маляр.

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Оборонительная операция Украины продолжается и включает в себя как оборонительные, так и контрнаступательные действия. С таким заявлением выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия», — написала Маляр в своем telegram-канале. Она добавила, что на некоторых направлениях ВСУ переходят к наступательным действиям. Особое внимание уделяется бахмутскому направлению, заключила Маляр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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