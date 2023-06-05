Минобороны Украины объяснило, началось ли контрнаступление ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр: ВСУ предпринимают наступательные действия в ходе обороны

05 июня 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Украина проводит наступательные действия в ходе своей оборонительной операции, заявила Анна Маляр Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оборонительная операция Украины продолжается и включает в себя как оборонительные, так и контрнаступательные действия. С таким заявлением выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия», — написала Маляр в своем telegram-канале. Она добавила, что на некоторых направлениях ВСУ переходят к наступательным действиям. Особое внимание уделяется бахмутскому направлению, заключила Маляр.

Оборонительная операция Украины продолжается и включает в себя как оборонительные, так и контрнаступательные действия. С таким заявлением выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия», — написала Маляр в своем telegram-канале. Она добавила, что на некоторых направлениях ВСУ переходят к наступательным действиям. Особое внимание уделяется бахмутскому направлению, заключила Маляр.