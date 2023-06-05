Минобороны РФ отчиталось о попытке наступления ВСУ с танками

Вооруженные силы России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону на южно-донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ. Украинская армия понесла внушительные потери.
«Противник предпринял новые попытки проведения атак на южно-донецком направлении в районах совхоза „Октябрь“ и населенного пункта Новодонецкое введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Там отметили, что украинские подразделения были отброшены на исходные позиции в результате огневого поражения. На данный момент наступление успешно сдерживается действиями группировки войск «Восток», добавили в Минобороны.
Ранее о провальной попытке атаки с танками ВСУ заявляли российские военкоры. По их сведениям, бой проходил в районе Времевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта.
Вооруженные силы России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону на южно-донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ. Украинская армия понесла внушительные потери. «Противник предпринял новые попытки проведения атак на южно-донецком направлении в районах совхоза „Октябрь“ и населенного пункта Новодонецкое введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Там отметили, что украинские подразделения были отброшены на исходные позиции в результате огневого поражения. На данный момент наступление успешно сдерживается действиями группировки войск «Восток», добавили в Минобороны. Ранее о провальной попытке атаки с танками ВСУ заявляли российские военкоры. По их сведениям, бой проходил в районе Времевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта.