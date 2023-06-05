Минобороны РФ отчиталось о попытке наступления ВСУ с танками

Минобороны РФ: ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ с танками на южно-донецком направлении
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ понесли большие потери при попытке наступления в районах совхоза «Октябрь» и Новодонецкого Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону на южно-донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ. Украинская армия понесла внушительные потери.

«Противник предпринял новые попытки проведения атак на южно-донецком направлении в районах совхоза „Октябрь“ и населенного пункта Новодонецкое введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Там отметили, что украинские подразделения были отброшены на исходные позиции в результате огневого поражения. На данный момент наступление успешно сдерживается действиями группировки войск «Восток», добавили в Минобороны.

Ранее о провальной попытке атаки с танками ВСУ заявляли российские военкоры. По их сведениям, бой проходил в районе Времевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону на южно-донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ. Украинская армия понесла внушительные потери. «Противник предпринял новые попытки проведения атак на южно-донецком направлении в районах совхоза „Октябрь“ и населенного пункта Новодонецкое введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Там отметили, что украинские подразделения были отброшены на исходные позиции в результате огневого поражения. На данный момент наступление успешно сдерживается действиями группировки войск «Восток», добавили в Минобороны. Ранее о провальной попытке атаки с танками ВСУ заявляли российские военкоры. По их сведениям, бой проходил в районе Времевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...