Минобороны РФ отчиталось о попытке наступления ВСУ с танками

Минобороны РФ: ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ с танками на южно-донецком направлении

05 июня 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

ВСУ понесли большие потери при попытке наступления в районах совхоза «Октябрь» и Новодонецкого Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону на южно-донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ. Украинская армия понесла внушительные потери. «Противник предпринял новые попытки проведения атак на южно-донецком направлении в районах совхоза „Октябрь“ и населенного пункта Новодонецкое введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками», — сообщили в официальном telegram - канале ведомства. Там отметили, что украинские подразделения были отброшены на исходные позиции в результате огневого поражения. На данный момент наступление успешно сдерживается действиями группировки войск «Восток», добавили в Минобороны. Ранее о провальной попытке атаки с танками ВСУ заявляли российские военкоры. По их сведениям, бой проходил в районе Времевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта.

Вооруженные силы России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону на южно-донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ. Украинская армия понесла внушительные потери. «Противник предпринял новые попытки проведения атак на южно-донецком направлении в районах совхоза „Октябрь“ и населенного пункта Новодонецкое введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Там отметили, что украинские подразделения были отброшены на исходные позиции в результате огневого поражения. На данный момент наступление успешно сдерживается действиями группировки войск «Восток», добавили в Минобороны. Ранее о провальной попытке атаки с танками ВСУ заявляли российские военкоры. По их сведениям, бой проходил в районе Времевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта.