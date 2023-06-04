04 июня 2023

РВ: атака с танками в Запорожской области обернулась крахом для ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Попытка прорыва фронта обернулась для ВСУ крахом и большими потерями Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Атака с танками подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе времьевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта обернулась крахом для украинской армии. Об этом сообщили военкоры.

«В ходе боя на Запорожском фронте враг понес существенные потери и откатывается назад. Ударами авиации, огнем артиллерии и в ходе контратаки наших бронегрупп ВСУ были брошены. Сейчас враг вызывает перегруппировку для новых ударов», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам военкоров, на минных полях от огня артиллерии РФ, авиации, противотанковых ракетных комплексов и танков ВСУ потеряли в общей сложности до 7 танков и до 20 единиц мелкой бронетехники: американские бронетранспортеры М-113, бронемашины HMMWV и MaxxPro. Также сожжены украинские пикапы.

В ночь на 4 июня ВСУ осуществили разминирование в районе времьевского выступа, после чего началась атака трех бронегрупп из танков и бронемашин. Враг двигался по трем направлениям в серой зоне, проникнув на передовые позиции и вклинившись на расстояние 250-300 метров в районе Новодаровки. Позже ВСУ вместе с 10 танками и другой бронетехникой направились в наступление в районе времьевского выступа.

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Атака с танками подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе времьевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта обернулась крахом для украинской армии. Об этом сообщили военкоры. «В ходе боя на Запорожском фронте враг понес существенные потери и откатывается назад. Ударами авиации, огнем артиллерии и в ходе контратаки наших бронегрупп ВСУ были брошены. Сейчас враг вызывает перегруппировку для новых ударов», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По словам военкоров, на минных полях от огня артиллерии РФ, авиации, противотанковых ракетных комплексов и танков ВСУ потеряли в общей сложности до 7 танков и до 20 единиц мелкой бронетехники: американские бронетранспортеры М-113, бронемашины HMMWV и MaxxPro. Также сожжены украинские пикапы. В ночь на 4 июня ВСУ осуществили разминирование в районе времьевского выступа, после чего началась атака трех бронегрупп из танков и бронемашин. Враг двигался по трем направлениям в серой зоне, проникнув на передовые позиции и вклинившись на расстояние 250-300 метров в районе Новодаровки. Позже ВСУ вместе с 10 танками и другой бронетехникой направились в наступление в районе времьевского выступа.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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