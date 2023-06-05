Военкор URA.RU объяснил, как Россия должна ответить на атаки по Белгородской области

Военкор URA.RU Линин: усиление группировки ВС РФ личным составом может стать ответом на атаки ВСУ
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© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Наступление ВС РФ на харьковском направлении может стать ответом на атаки ВСУ, заявил Евгений Линин Фото:
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В качестве ответа России на атаки на Белгородскую область можно рассматривать два варианта действий: усиление группировки с помощью личного состава и техники либо оперативное наступление на харьковском направлении. Таким мнением поделился военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.

«Ответом России на атаки на Белгородскую область может стать усиление группировки личным составом и техникой, плюс эвакуация населения. Вторым вариантом ответа может быть оперативное наступление на харьковском направлении», — заявил Линин. Военкор добавил, что увеличение численности технического оснащения в Белгородской области означает, что ВСУ будут тратить больше ресурсов и времени, а также ослаблять свои группировки на других направлениях, что не является выгодным для украинской армии.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил использовать чеченский спецназ для уничтожения вторгшихся формирований ВСУ, но только в случае, если ВС РФ находятся в обороне. Оперативное наступление на харьковском направлении может пресечь попытки атаковать Белгородскую область и максимально приблизиться к достижению целей СВО, заключил Линин.

Ранее комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба заявил корреспонденту URA.RU, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание прессы от поражения в Бахмуте (Артемовске). Украинские диверсанты проникли в область 22 мая.

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В качестве ответа России на атаки на Белгородскую область можно рассматривать два варианта действий: усиление группировки с помощью личного состава и техники либо оперативное наступление на харьковском направлении. Таким мнением поделился военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «Ответом России на атаки на Белгородскую область может стать усиление группировки личным составом и техникой, плюс эвакуация населения. Вторым вариантом ответа может быть оперативное наступление на харьковском направлении», — заявил Линин. Военкор добавил, что увеличение численности технического оснащения в Белгородской области означает, что ВСУ будут тратить больше ресурсов и времени, а также ослаблять свои группировки на других направлениях, что не является выгодным для украинской армии. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил использовать чеченский спецназ для уничтожения вторгшихся формирований ВСУ, но только в случае, если ВС РФ находятся в обороне. Оперативное наступление на харьковском направлении может пресечь попытки атаковать Белгородскую область и максимально приблизиться к достижению целей СВО, заключил Линин. Ранее комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба заявил корреспонденту URA.RU, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание прессы от поражения в Бахмуте (Артемовске). Украинские диверсанты проникли в область 22 мая.
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