Замкомандира полка «Апостол» заявил о первом танке Leopard под Угледаром

05 июня 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Танки Leopard замечены под Угледаром, заявил Юрий Гагарин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе боев под Угледаром замечены танки Leopard. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил с места событий заместитель командира полка морской пехоты ДНР «Апостол» Юрий «Ангел» Гагарин. «Идут со стороны Великоновоселовки через Предчистовку в сторону Павловки. Рвутся к Владимировке, хотят отсечь нашу группировку, зашли на окраины Новодонецка, но успеха нет, несут большие потери. ВСУ используют артиллерию и танки, замечены танки Leopard», — заявил Гагарин. Военнослужащий сообщил, что его полк находится в стрелковом бою, постоянно корректирует огонь и успешно перемалывает противника. Он также отметил, что видел у противника машины «Скорой помощи» и группы эвакуации, а артиллерийские удары поразили стволы минометов и гаубиц Д-30. «Ангел» подчеркнул готовность подразделений российской армии к отражению наступления противника и отсутствие паники среди военных ВС РФ. Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил о замеченном увеличении количества танков Leopard на линии фронта в районе Новодонецкого, где ВСУ сконцентрировали свои основные силы. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил о сохраняющейся напряженной ситуации в районе Новодонецкого и на запад в сторону Великоновоселовки. Он также отметил, что танки Leopard были замечены в этом районе впервые. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В районе боев под Угледаром замечены танки Leopard. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил с места событий заместитель командира полка морской пехоты ДНР «Апостол» Юрий «Ангел» Гагарин. «Идут со стороны Великоновоселовки через Предчистовку в сторону Павловки. Рвутся к Владимировке, хотят отсечь нашу группировку, зашли на окраины Новодонецка, но успеха нет, несут большие потери. ВСУ используют артиллерию и танки, замечены танки Leopard», — заявил Гагарин. Военнослужащий сообщил, что его полк находится в стрелковом бою, постоянно корректирует огонь и успешно перемалывает противника. Он также отметил, что видел у противника машины «Скорой помощи» и группы эвакуации, а артиллерийские удары поразили стволы минометов и гаубиц Д-30. «Ангел» подчеркнул готовность подразделений российской армии к отражению наступления противника и отсутствие паники среди военных ВС РФ. Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил о замеченном увеличении количества танков Leopard на линии фронта в районе Новодонецкого, где ВСУ сконцентрировали свои основные силы. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил о сохраняющейся напряженной ситуации в районе Новодонецкого и на запад в сторону Великоновоселовки. Он также отметил, что танки Leopard были замечены в этом районе впервые.