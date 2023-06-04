04 июня 2023
03 июня 2023
02 июня 2023

Замкомандира полка «Апостол» заявил о первом танке Leopard под Угледаром

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Танки Leopard замечены под Угледаром, заявил Юрий Гагарин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе боев под Угледаром замечены танки Leopard. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил с места событий заместитель командира полка морской пехоты ДНР «Апостол» Юрий «Ангел» Гагарин.

«Идут со стороны Великоновоселовки через Предчистовку в сторону Павловки. Рвутся к Владимировке, хотят отсечь нашу группировку, зашли на окраины Новодонецка, но успеха нет, несут большие потери. ВСУ используют артиллерию и танки, замечены танки Leopard», — заявил Гагарин. Военнослужащий сообщил, что его полк находится в стрелковом бою, постоянно корректирует огонь и успешно перемалывает противника.

Он также отметил, что видел у противника машины «Скорой помощи» и группы эвакуации, а артиллерийские удары поразили стволы минометов и гаубиц Д-30. «Ангел» подчеркнул готовность подразделений российской армии к отражению наступления противника и отсутствие паники среди военных ВС РФ.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил о замеченном увеличении количества танков Leopard на линии фронта в районе Новодонецкого, где ВСУ сконцентрировали свои основные силы. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил о сохраняющейся напряженной ситуации в районе Новодонецкого и на запад в сторону Великоновоселовки. Он также отметил, что танки Leopard были замечены в этом районе впервые.

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В районе боев под Угледаром замечены танки Leopard. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил с места событий заместитель командира полка морской пехоты ДНР «Апостол» Юрий «Ангел» Гагарин. «Идут со стороны Великоновоселовки через Предчистовку в сторону Павловки. Рвутся к Владимировке, хотят отсечь нашу группировку, зашли на окраины Новодонецка, но успеха нет, несут большие потери. ВСУ используют артиллерию и танки, замечены танки Leopard», — заявил Гагарин. Военнослужащий сообщил, что его полк находится в стрелковом бою, постоянно корректирует огонь и успешно перемалывает противника. Он также отметил, что видел у противника машины «Скорой помощи» и группы эвакуации, а артиллерийские удары поразили стволы минометов и гаубиц Д-30. «Ангел» подчеркнул готовность подразделений российской армии к отражению наступления противника и отсутствие паники среди военных ВС РФ. Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил о замеченном увеличении количества танков Leopard на линии фронта в районе Новодонецкого, где ВСУ сконцентрировали свои основные силы. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил о сохраняющейся напряженной ситуации в районе Новодонецкого и на запад в сторону Великоновоселовки. Он также отметил, что танки Leopard были замечены в этом районе впервые.
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