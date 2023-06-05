Военкор Коц заявил об увеличении числа танков Leopard в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
На фронте у ВСУ замечено увеличение количества танков Leopard, заявил Александр Коц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На линии фронта зафиксировано увеличение количества танков Leopard. Они были замечены в районе Новодонецкого, где ВСУ сконцентрировали свои основные силы. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

«Сразу несколько источников сообщают о появлении танков Leopard на линии боевого соприкосновения», — написал Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что бронетехника была замечена в районе Новодонецкого, где сосредоточены основные силы ВСУ. Танки принадлежат Германии, заключил Коц.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем telegram-канале также добавил, что ситуация в районе Новодонецкого и на запад в сторону Великоновоселовки остается напряженной. Впервые замечены танки Leopard. Только в районе Новодонецкого зарегистрировано до 30 единиц бронетехники, заключил Ходаковский.

Однако член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что не нужно торопиться с распространением информации о массовом использовании танков Leopard на запорожском фронте. «Для подтверждения их использования противником на нашем направлении нужны официальные данные или видео. Давайте соблюдать информационную гигиену и дождаться проверенной информации», — заключил Рогов в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На линии фронта зафиксировано увеличение количества танков Leopard. Они были замечены в районе Новодонецкого, где ВСУ сконцентрировали свои основные силы. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц. «Сразу несколько источников сообщают о появлении танков Leopard на линии боевого соприкосновения», — написал Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что бронетехника была замечена в районе Новодонецкого, где сосредоточены основные силы ВСУ. Танки принадлежат Германии, заключил Коц. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем telegram-канале также добавил, что ситуация в районе Новодонецкого и на запад в сторону Великоновоселовки остается напряженной. Впервые замечены танки Leopard. Только в районе Новодонецкого зарегистрировано до 30 единиц бронетехники, заключил Ходаковский. Однако член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что не нужно торопиться с распространением информации о массовом использовании танков Leopard на запорожском фронте. «Для подтверждения их использования противником на нашем направлении нужны официальные данные или видео. Давайте соблюдать информационную гигиену и дождаться проверенной информации», — заключил Рогов в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...