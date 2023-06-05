Военкор Коц заявил об увеличении числа танков Leopard в зоне СВО

05 июня 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

На фронте у ВСУ замечено увеличение количества танков Leopard, заявил Александр Коц Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На линии фронта зафиксировано увеличение количества танков Leopard. Они были замечены в районе Новодонецкого, где ВСУ сконцентрировали свои основные силы. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц. «Сразу несколько источников сообщают о появлении танков Leopard на линии боевого соприкосновения», — написал Коц в своем telegram-канале . Он добавил, что бронетехника была замечена в районе Новодонецкого, где сосредоточены основные силы ВСУ. Танки принадлежат Германии, заключил Коц. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем telegram-канале также добавил, что ситуация в районе Новодонецкого и на запад в сторону Великоновоселовки остается напряженной. Впервые замечены танки Leopard. Только в районе Новодонецкого зарегистрировано до 30 единиц бронетехники, заключил Ходаковский. Однако член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что не нужно торопиться с распространением информации о массовом использовании танков Leopard на запорожском фронте. «Для подтверждения их использования противником на нашем направлении нужны официальные данные или видео. Давайте соблюдать информационную гигиену и дождаться проверенной информации», — заключил Рогов в telegram-канале . URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На линии фронта зафиксировано увеличение количества танков Leopard. Они были замечены в районе Новодонецкого, где ВСУ сконцентрировали свои основные силы. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц. «Сразу несколько источников сообщают о появлении танков Leopard на линии боевого соприкосновения», — написал Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что бронетехника была замечена в районе Новодонецкого, где сосредоточены основные силы ВСУ. Танки принадлежат Германии, заключил Коц. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем telegram-канале также добавил, что ситуация в районе Новодонецкого и на запад в сторону Великоновоселовки остается напряженной. Впервые замечены танки Leopard. Только в районе Новодонецкого зарегистрировано до 30 единиц бронетехники, заключил Ходаковский. Однако член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что не нужно торопиться с распространением информации о массовом использовании танков Leopard на запорожском фронте. «Для подтверждения их использования противником на нашем направлении нужны официальные данные или видео. Давайте соблюдать информационную гигиену и дождаться проверенной информации», — заключил Рогов в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.