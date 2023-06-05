Екатеринбуржцы массово отравились роллами

В Екатеринбурге 13 местных жителей отравились роллами

05 июня 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Сотрудники Роспотребнадзора забрали пробы продукции (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 13 клиентов ресторана «Ебидоеби» на улице Щербакова, 20 заболели сальмонеллезом и были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. «Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора расследует случай заболевания острой кишечной инфекцией среди клиентов доставки блюд японской кухни „Ебидоеби“ в Екатеринбурге», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По данным Роспотребнадзора, отравились 13 человек, которых доставили в больницу — врачи нашли в организме бактерию сальмонеллу. Предположительно, инцидент произошел в пункте доставки на Щербакова, 20. Специалисты ведомства приехали туда и обнаружили нарушения, при которых еда может стать опасной. В частности, некоторые продукты находились у поваров без маркировки и соответствующих документов. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы продуктов и проверят их на опасность для клиентов заведения. URA.RU обратилось по телефону доставки «Ебидоеби». Там сообщили, что передадут вопрос представителям филиала.

В Екатеринбурге 13 клиентов ресторана «Ебидоеби» на улице Щербакова, 20 заболели сальмонеллезом и были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. «Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора расследует случай заболевания острой кишечной инфекцией среди клиентов доставки блюд японской кухни „Ебидоеби“ в Екатеринбурге», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По данным Роспотребнадзора, отравились 13 человек, которых доставили в больницу — врачи нашли в организме бактерию сальмонеллу. Предположительно, инцидент произошел в пункте доставки на Щербакова, 20. Специалисты ведомства приехали туда и обнаружили нарушения, при которых еда может стать опасной. В частности, некоторые продукты находились у поваров без маркировки и соответствующих документов. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы продуктов и проверят их на опасность для клиентов заведения. URA.RU обратилось по телефону доставки «Ебидоеби». Там сообщили, что передадут вопрос представителям филиала.