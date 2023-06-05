Екатеринбуржцы массово отравились роллами

В Екатеринбурге 13 клиентов ресторана «Ебидоеби» на улице Щербакова, 20 заболели сальмонеллезом и были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.
«Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора расследует случай заболевания острой кишечной инфекцией среди клиентов доставки блюд японской кухни „Ебидоеби“ в Екатеринбурге», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По данным Роспотребнадзора, отравились 13 человек, которых доставили в больницу — врачи нашли в организме бактерию сальмонеллу.
Предположительно, инцидент произошел в пункте доставки на Щербакова, 20. Специалисты ведомства приехали туда и обнаружили нарушения, при которых еда может стать опасной. В частности, некоторые продукты находились у поваров без маркировки и соответствующих документов. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы продуктов и проверят их на опасность для клиентов заведения.
URA.RU обратилось по телефону доставки «Ебидоеби». Там сообщили, что передадут вопрос представителям филиала.
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