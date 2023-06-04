04 июня 2023

Мэрия Кургана откроет площадку для дрессировки собак в Заозерном микрорайоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Горсад. Курган, собака, выгул собак, горсад, площадка для дрессировки собак
В Заозерном микрорайоне Кургана построят площадку для выгула собак Фото:

Власти Кургана начали поиск подрядчика для строительства площадки по выгулу и дрессировке собак в микрорайоне Заозерный. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Устройство площадки для выгула собак в парке вдоль улицы Фарафонова в 4 микрорайоне. Работы выполняются в рамках программы по формированию комфортной городской среды в Кургане», — указано в техдокументации тендера.

В документации написано, что подрядчик должен смонтировать ограждение площадки и установить оборудование для дрессировки собак. Также проектом предусмотрена установка контейнера для сбора собачих экскрементов.

Согласно техдокументации, подрядчик обязан будет установить модульный туалет для удобства собаководов рядом с площадкой для выгула животных. По проекту работы необходимо завершить до 15 октября. На сайте госзакупок указана начальная цена контракта на установку туалета и оснащение площадки для выгула собак — 4 млн 684 тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало, что в городском саду Кургана власти предусмотрели площадку для выгула собак и туалет. Также в планах мэрии речь шла об установке 120 скамеек в парке.

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Власти Кургана начали поиск подрядчика для строительства площадки по выгулу и дрессировке собак в микрорайоне Заозерный. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Устройство площадки для выгула собак в парке вдоль улицы Фарафонова в 4 микрорайоне. Работы выполняются в рамках программы по формированию комфортной городской среды в Кургане», — указано в техдокументации тендера. В документации написано, что подрядчик должен смонтировать ограждение площадки и установить оборудование для дрессировки собак. Также проектом предусмотрена установка контейнера для сбора собачих экскрементов. Согласно техдокументации, подрядчик обязан будет установить модульный туалет для удобства собаководов рядом с площадкой для выгула животных. По проекту работы необходимо завершить до 15 октября. На сайте госзакупок указана начальная цена контракта на установку туалета и оснащение площадки для выгула собак — 4 млн 684 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что в городском саду Кургана власти предусмотрели площадку для выгула собак и туалет. Также в планах мэрии речь шла об установке 120 скамеек в парке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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