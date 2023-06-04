Мэрия Кургана откроет площадку для дрессировки собак в Заозерном микрорайоне

В Заозерном микрорайоне Кургана построят площадку для выгула собак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана начали поиск подрядчика для строительства площадки по выгулу и дрессировке собак в микрорайоне Заозерный. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Устройство площадки для выгула собак в парке вдоль улицы Фарафонова в 4 микрорайоне. Работы выполняются в рамках программы по формированию комфортной городской среды в Кургане», — указано в техдокументации тендера.

В документации написано, что подрядчик должен смонтировать ограждение площадки и установить оборудование для дрессировки собак. Также проектом предусмотрена установка контейнера для сбора собачих экскрементов.

Согласно техдокументации, подрядчик обязан будет установить модульный туалет для удобства собаководов рядом с площадкой для выгула животных. По проекту работы необходимо завершить до 15 октября. На сайте госзакупок указана начальная цена контракта на установку туалета и оснащение площадки для выгула собак — 4 млн 684 тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало, что в городском саду Кургана власти предусмотрели площадку для выгула собак и туалет. Также в планах мэрии речь шла об установке 120 скамеек в парке.