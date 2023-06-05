Apple представила гарнитуру с дополненной реальностью Vision Pro

06 июня 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

Гарнитура помогает соединить реальный мир с цифровым, заявили в компании Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Компания Apple представила новую гарнитуру дополненной реальности Vision Pro, которая бесшовно смешивает реальный мир с цифровым. Об этом говорится в презентации компании. «Vision Pro — это новый тип компьютера, который дополняет реальность, бесшовно смешивая реальный мир с цифровым. Apple Vision Pro изменит то, как мы коммуницируем, взаимодействуем и наслаждаемся развлекательным контентом», — говорится в презентации компании, опубликованной на youtube-канале Apple. Уточняется, что гарнитура напоминает маску для подводного плавания со шнуром на боку, который необходим для аккумулятора. Кроме того, компания презентует новую операционную систему iOS 17, благодаря которой пользователи смогут обмениваться номерами телефонов. Для этого им нужно всего лишь поднести аппараты друг к другу, сообщили в Apple. Ранее ФСБ РФ выяснила, что спецслужбы США проводили разведывательную акцию с помощью мобильных устройств фирмы Apple. Оказалось, что заражены программой-вирусом оказались тысячи телефонов, сообщает телеканал 360. После того, как руководители фирмы стали отрицать свою причастность к акции, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не верит заверениям компании Apple, пишет МК .

Компания Apple представила новую гарнитуру дополненной реальности Vision Pro, которая бесшовно смешивает реальный мир с цифровым. Об этом говорится в презентации компании. «Vision Pro — это новый тип компьютера, который дополняет реальность, бесшовно смешивая реальный мир с цифровым. Apple Vision Pro изменит то, как мы коммуницируем, взаимодействуем и наслаждаемся развлекательным контентом», — говорится в презентации компании, опубликованной на youtube-канале Apple. Уточняется, что гарнитура напоминает маску для подводного плавания со шнуром на боку, который необходим для аккумулятора. Кроме того, компания презентует новую операционную систему iOS 17, благодаря которой пользователи смогут обмениваться номерами телефонов. Для этого им нужно всего лишь поднести аппараты друг к другу, сообщили в Apple. Ранее ФСБ РФ выяснила, что спецслужбы США проводили разведывательную акцию с помощью мобильных устройств фирмы Apple. Оказалось, что заражены программой-вирусом оказались тысячи телефонов, сообщает телеканал 360. После того, как руководители фирмы стали отрицать свою причастность к акции, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не верит заверениям компании Apple, пишет МК.