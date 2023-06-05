05 июня 2023

В Тюмени спрогнозировали снижение температуры. Скрин

В Тюмени спрогнозировали снижение температуры после 6 июня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рассада. Курган , облака, непогода, плохая погода, тучи, дождь
Температура снизится до +20 градусов Фото:

В Тюмени после жаркого 6 июня жителей города ожидает дождь и понижение температуры. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.

«Жителей города 6 июня ожидает температура +26 градусов. Порывы ветра до 8 метров в секунду. После этого 7 июня по прогнозу обещают дождь и погоду +24 градуса. Ветер — 10 метров секунду. Под конец недели будет облачная погода. Температура снизится до +20 градусов, ветер усилится до 12 метров в секунду», — говорится в прогнозе.

Также синоптики пообещали дождливую ночь с 10 на 11 июня. Порывы ветра — 5 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, когда в Тюмень придут дожди. По прогнозу 7 июня обещали пасмурную погоду и дожди. Предполагается, что температура воздуха составит 24 градуса тепла.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени после жаркого 6 июня жителей города ожидает дождь и понижение температуры. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. «Жителей города 6 июня ожидает температура +26 градусов. Порывы ветра до 8 метров в секунду. После этого 7 июня по прогнозу обещают дождь и погоду +24 градуса. Ветер — 10 метров секунду. Под конец недели будет облачная погода. Температура снизится до +20 градусов, ветер усилится до 12 метров в секунду», — говорится в прогнозе. Также синоптики пообещали дождливую ночь с 10 на 11 июня. Порывы ветра — 5 метров в секунду. Ранее синоптики рассказали, когда в Тюмень придут дожди. По прогнозу 7 июня обещали пасмурную погоду и дожди. Предполагается, что температура воздуха составит 24 градуса тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...