В Тюмени спрогнозировали снижение температуры после 6 июня

Температура снизится до +20 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени после жаркого 6 июня жителей города ожидает дождь и понижение температуры. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.

«Жителей города 6 июня ожидает температура +26 градусов. Порывы ветра до 8 метров в секунду. После этого 7 июня по прогнозу обещают дождь и погоду +24 градуса. Ветер — 10 метров секунду. Под конец недели будет облачная погода. Температура снизится до +20 градусов, ветер усилится до 12 метров в секунду», — говорится в прогнозе.

Также синоптики пообещали дождливую ночь с 10 на 11 июня. Порывы ветра — 5 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, когда в Тюмень придут дожди. По прогнозу 7 июня обещали пасмурную погоду и дожди. Предполагается, что температура воздуха составит 24 градуса тепла.