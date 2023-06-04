Синоптики рассказали, когда в Тюмень придут дожди

Дождь придет в Тюмень 7 июня
В Тюмени не ожидается дождей до 7 июня. Такой прогноз размещен на портале Gismeteo.ru.
«7 июня — пасмурно, дождь», — обещает агрегатор. Предполагается, что температура воздуха составит 24 градуса тепла.
Ранее URA.RU писало, что на фоне сухой жаркой погоды в Тюменской области в мае бушевали лесные пожары. С 7 мая в регионе введен режим ЧС.
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