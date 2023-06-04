04 июня 2023
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Синоптики рассказали, когда в Тюмень придут дожди

В Тюмень дождь придет 7 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь придет в Тюмень 7 июня Фото:

В Тюмени не ожидается дождей до 7 июня. Такой прогноз размещен на портале Gismeteo.ru.

«7 июня — пасмурно, дождь», — обещает агрегатор. Предполагается, что температура воздуха составит 24 градуса тепла.

Ранее URA.RU писало, что на фоне сухой жаркой погоды в Тюменской области в мае бушевали лесные пожары. С 7 мая в регионе введен режим ЧС.

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В Тюмени не ожидается дождей до 7 июня. Такой прогноз размещен на портале Gismeteo.ru. «7 июня — пасмурно, дождь», — обещает агрегатор. Предполагается, что температура воздуха составит 24 градуса тепла. Ранее URA.RU писало, что на фоне сухой жаркой погоды в Тюменской области в мае бушевали лесные пожары. С 7 мая в регионе введен режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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