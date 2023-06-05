Генерал ВС США Милли оценил подготовку ВСУ в контрнаступлении

Украина очень хорошо подготовлена к контрнаступлению, но говорить о конечных результатах пока рано. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, отметив, что запад активно помогает украинцам с подготовкой.
«Я думаю, что украинцы очень хорошо подготовлены. Как вы хорошо знаете, США, другие союзнические страны в Европе и на самом деле по всему миру помогают украинцам подготовкой, боеприпасами, советом, разведданными и так далее», —
Ранее Милли выразил беспокойство началом наступления ВСУ. Он отметил, что риск возможной эскалации существует всегда, в связи с этим американская стороны тщательно следит за атаками. Также сообщалось, что западные чиновники ожидали начала украинского наступления намного раньше и уже стали проявлять нетерпение, пишет
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