Генерал ВС США Милли оценил подготовку ВСУ в контрнаступлении

Генерал ВС США Милли: Украина «очень хорошо» подготовлена к контрнаступлению

06 июня 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Украинцы хорошо подготовлены к контрнаступлению, считает Милли Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина очень хорошо подготовлена к контрнаступлению, но говорить о конечных результатах пока рано. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, отметив, что запад активно помогает украинцам с подготовкой. «Я думаю, что украинцы очень хорошо подготовлены. Как вы хорошо знаете, США, другие союзнические страны в Европе и на самом деле по всему миру помогают украинцам подготовкой, боеприпасами, советом, разведданными и так далее», — передает слова Милли CNN. Ранее Милли выразил беспокойство началом наступления ВСУ. Он отметил, что риск возможной эскалации существует всегда, в связи с этим американская стороны тщательно следит за атаками. Также сообщалось, что западные чиновники ожидали начала украинского наступления намного раньше и уже стали проявлять нетерпение, пишет МК .

Украина очень хорошо подготовлена к контрнаступлению, но говорить о конечных результатах пока рано. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, отметив, что запад активно помогает украинцам с подготовкой. «Я думаю, что украинцы очень хорошо подготовлены. Как вы хорошо знаете, США, другие союзнические страны в Европе и на самом деле по всему миру помогают украинцам подготовкой, боеприпасами, советом, разведданными и так далее», — передает слова Милли CNN. Ранее Милли выразил беспокойство началом наступления ВСУ. Он отметил, что риск возможной эскалации существует всегда, в связи с этим американская стороны тщательно следит за атаками. Также сообщалось, что западные чиновники ожидали начала украинского наступления намного раньше и уже стали проявлять нетерпение, пишет МК.