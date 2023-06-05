05 июня 2023

В Тюмени отменили рейс самолета, который следовал до Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты на пероне, самолеты, аэропорт внуково
Отменили рейс авиакомпании Utair Фото:

В Тюмени отменили рейс авиакомпании Utair, который следовал до Сочи. Информация об этом находится на официальном сайте авиаперевозчика.

«Рейс UT 513 Тюмень — Сочи. Время вылета было запланировано на 20:00. Время посадки в 22:30. Отменен», — написано на сайте.

Также отменен рейс UT 513, который направлялся из Сочи в Тюмень. Время вылета было в 12:40, а прилет в Тюмень ожидался к 18:45. В связи с этим URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сочи больше чем на четыре часа задержали объединенный рейс авиакомпаний «Ямал» и Utair до Тюмени. Причины задержки в Рощино не комментируют, сайт электронного табло сочинского аэропорта недоступен. Возможной причиной мог стать сильный туман.

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В Тюмени отменили рейс авиакомпании Utair, который следовал до Сочи. Информация об этом находится на официальном сайте авиаперевозчика. «Рейс UT 513 Тюмень — Сочи. Время вылета было запланировано на 20:00. Время посадки в 22:30. Отменен», — написано на сайте. Также отменен рейс UT 513, который направлялся из Сочи в Тюмень. Время вылета было в 12:40, а прилет в Тюмень ожидался к 18:45. В связи с этим URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сочи больше чем на четыре часа задержали объединенный рейс авиакомпаний «Ямал» и Utair до Тюмени. Причины задержки в Рощино не комментируют, сайт электронного табло сочинского аэропорта недоступен. Возможной причиной мог стать сильный туман.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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