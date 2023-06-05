05 июня 2023

Приговор по делу Ройзмана* о дискредитации ВС РФ вступил в силу

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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгению Ройзману (признан иноагентом в РФ) снова можно пользоваться интернетом Фото:
новость из сюжета
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Приговор по уголовному дело о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) вступил в силу. К предельному сроку, 6 июня, апелляционная жалоба не поступила, сообщили в Октябрьском районном суде.

«Приговор 6 июня вступает в законную силу. Аппеляционные жалобы на него не поступали», — пишет ТАСС, ссылаясь на представителя суда.

С Ройзмана снята мера пресечения в виде запрета определенных действий — ему снова разрешено пользоваться интернетом, средствами связи, посещать публичные места и разговаривать со свидетелями по своему делу без письменного разрешения.

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали 24 августа 2022 года. Силовики пришли за ним ранним утром, провели обыски в его квартире, Фонде и в музее Невьянской иконы. Ему вменили статью о дискредитации российской армии. По версии следствия, политик нелицеприятно выразился в отношении ВС РФ во время прямого эфира. 19 мая Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

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Приговор по уголовному дело о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) вступил в силу. К предельному сроку, 6 июня, апелляционная жалоба не поступила, сообщили в Октябрьском районном суде. «Приговор 6 июня вступает в законную силу. Аппеляционные жалобы на него не поступали», — пишет ТАСС, ссылаясь на представителя суда. С Ройзмана снята мера пресечения в виде запрета определенных действий — ему снова разрешено пользоваться интернетом, средствами связи, посещать публичные места и разговаривать со свидетелями по своему делу без письменного разрешения. Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали 24 августа 2022 года. Силовики пришли за ним ранним утром, провели обыски в его квартире, Фонде и в музее Невьянской иконы. Ему вменили статью о дискредитации российской армии. По версии следствия, политик нелицеприятно выразился в отношении ВС РФ во время прямого эфира. 19 мая Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов.
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