Приговор по делу Ройзмана* о дискредитации ВС РФ вступил в силу

06 июня 2023 в 06:36 Размер текста - 17 +

Евгению Ройзману (признан иноагентом в РФ) снова можно пользоваться интернетом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии Приговор по уголовному дело о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) вступил в силу. К предельному сроку, 6 июня, апелляционная жалоба не поступила, сообщили в Октябрьском районном суде. «Приговор 6 июня вступает в законную силу. Аппеляционные жалобы на него не поступали», — пишет ТАСС, ссылаясь на представителя суда. С Ройзмана снята мера пресечения в виде запрета определенных действий — ему снова разрешено пользоваться интернетом, средствами связи, посещать публичные места и разговаривать со свидетелями по своему делу без письменного разрешения. Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали 24 августа 2022 года. Силовики пришли за ним ранним утром, провели обыски в его квартире, Фонде и в музее Невьянской иконы. Ему вменили статью о дискредитации российской армии. По версии следствия, политик нелицеприятно выразился в отношении ВС РФ во время прямого эфира. 19 мая Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

Приговор по уголовному дело о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) вступил в силу. К предельному сроку, 6 июня, апелляционная жалоба не поступила, сообщили в Октябрьском районном суде. «Приговор 6 июня вступает в законную силу. Аппеляционные жалобы на него не поступали», — пишет ТАСС, ссылаясь на представителя суда. С Ройзмана снята мера пресечения в виде запрета определенных действий — ему снова разрешено пользоваться интернетом, средствами связи, посещать публичные места и разговаривать со свидетелями по своему делу без письменного разрешения. Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали 24 августа 2022 года. Силовики пришли за ним ранним утром, провели обыски в его квартире, Фонде и в музее Невьянской иконы. Ему вменили статью о дискредитации российской армии. По версии следствия, политик нелицеприятно выразился в отношении ВС РФ во время прямого эфира. 19 мая Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов.