Как рассчитать декретные выплаты будущим мамам

Декретный отпуск — отпуск для беременных женщин, который дается на поздние сроки беременности и восстановление после родов. В этот период женщина может получать пособие. Кому положена выплата, как ее рассчитать, а главное получить — сообщает URA.RU.
Кому положена выплата?
- Работающим официально по трудовому договору;
- Безработным (если женщина уволена из-за закрытия ИП или компании, при условии что это произошло в течение года до признания женщины безработной);
- Студентки, которые обучаются очно;
- Проходящие военную службу по контракту;
- Осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду;
- При усыновлении ребенка до трех месяцев;
- Женщины, которые имеют статус ИП и оплачивают добровольные взносы в СФР;
- Женщины, которые занимаются частной практикой и платят взносы в ОСС (адвокаты, нотариусы и др.).
Как получить выплату?
Для получения пособия необходимо подать документы:
- Заявление о назначении пособия;
- Больничный лист;
- Справка о сумме заработка (при необходимости);
- Заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости).
При этом нужно встать на учет в женской консультации.
Как рассчитывается выплата?
Выплата рассчитывается по формуле: доходы за два календарных года / количество дней в этом периоде * количество дней декрета. Минимальный размер пособия в 2023 году, если роды проходили без осложнений, — 74 757,2 рубля, а максимальный — 383 178,6 рубля.
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