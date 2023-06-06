Как рассчитать декретные выплаты будущим мамам

06 июня 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Минимальный размер пособия по декрету составит 74 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Декретный отпуск — отпуск для беременных женщин, который дается на поздние сроки беременности и восстановление после родов. В этот период женщина может получать пособие. Кому положена выплата, как ее рассчитать, а главное получить — сообщает URA.RU. Кому положена выплата? Работающим официально по трудовому договору;

Безработным (если женщина уволена из-за закрытия ИП или компании, при условии что это произошло в течение года до признания женщины безработной);

Студентки, которые обучаются очно;

Проходящие военную службу по контракту;

Осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду;

При усыновлении ребенка до трех месяцев;

Женщины, которые имеют статус ИП и оплачивают добровольные взносы в СФР;

Женщины, которые занимаются частной практикой и платят взносы в ОСС (адвокаты, нотариусы и др.). Как получить выплату? Для получения пособия необходимо подать документы: Заявление о назначении пособия;

Больничный лист;

Справка о сумме заработка (при необходимости);

Заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости). При этом нужно встать на учет в женской консультации. Как рассчитывается выплата? Выплата рассчитывается по формуле: доходы за два календарных года / количество дней в этом периоде * количество дней декрета. Минимальный размер пособия в 2023 году, если роды проходили без осложнений, — 74 757,2 рубля, а максимальный — 383 178,6 рубля.

Декретный отпуск — отпуск для беременных женщин, который дается на поздние сроки беременности и восстановление после родов. В этот период женщина может получать пособие. Кому положена выплата, как ее рассчитать, а главное получить — сообщает URA.RU. Для получения пособия необходимо подать документы: При этом нужно встать на учет в женской консультации. Выплата рассчитывается по формуле: доходы за два календарных года / количество дней в этом периоде * количество дней декрета. Минимальный размер пособия в 2023 году, если роды проходили без осложнений, — 74 757,2 рубля, а максимальный — 383 178,6 рубля.