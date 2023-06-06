Как рассчитать декретные выплаты будущим мамам

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Минимальный размер пособия по декрету составит 74 тысячи рублей Фото:

Декретный отпуск — отпуск для беременных женщин, который дается на поздние сроки беременности и восстановление после родов. В этот период женщина может получать пособие. Кому положена выплата, как ее рассчитать, а главное получить — сообщает URA.RU.

Кому положена выплата?

  • Работающим официально по трудовому договору;
  • Безработным (если женщина уволена из-за закрытия ИП или компании, при условии что это произошло в течение года до признания женщины безработной);
  • Студентки, которые обучаются очно;
  • Проходящие военную службу по контракту;
  • Осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду;
  • При усыновлении ребенка до трех месяцев;
  • Женщины, которые имеют статус ИП и оплачивают добровольные взносы в СФР;
  • Женщины, которые занимаются частной практикой и платят взносы в ОСС (адвокаты, нотариусы и др.).

Как получить выплату?

Для получения пособия необходимо подать документы:

  • Заявление о назначении пособия;
  • Больничный лист;
  • Справка о сумме заработка (при необходимости);
  • Заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости).

При этом нужно встать на учет в женской консультации.

Как рассчитывается выплата?

Выплата рассчитывается по формуле: доходы за два календарных года / количество дней в этом периоде * количество дней декрета. Минимальный размер пособия в 2023 году, если роды проходили без осложнений, — 74 757,2 рубля, а максимальный — 383 178,6 рубля.

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Декретный отпуск — отпуск для беременных женщин, который дается на поздние сроки беременности и восстановление после родов. В этот период женщина может получать пособие. Кому положена выплата, как ее рассчитать, а главное получить — сообщает URA.RU. Для получения пособия необходимо подать документы: При этом нужно встать на учет в женской консультации. Выплата рассчитывается по формуле: доходы за два календарных года / количество дней в этом периоде * количество дней декрета. Минимальный размер пособия в 2023 году, если роды проходили без осложнений, — 74 757,2 рубля, а максимальный — 383 178,6 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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