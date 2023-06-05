05 июня 2023

В Челябинске будут читать Пушкина на разных языках

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в парке имени Пушкина после снятия ограничений по эпидемии коронавируса. Челябинск, скульптура, горсад, городской сад, онегин евгений, парк пушкина, ларина татьяна
Пушкин родился 6 июня (по новому стилю) 1799 года Фото:

В день рождения поэта Александра Пушкина 6 июня в Челябинске пройдет акция «Читаем Пушкина на разных языках». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центральной библиотеки имени Пушкина.

«Культурно-просветительская акция „Читаем Пушкина на разных языках“ объединит любителей пушкинской поэзии. Стихи поэта будут звучать на немецком, английском, французском, арабском, таджикском, сербском, а также татарском, белорусском и других языках. В акции примут участие студенты ВУЗов и средних профессиональных учебных заведений города, читатели и сотрудники городских библиотек», — рассказали URA.RU в библиотеке.

Как сообщили сотрудники библиотеки, акция состоится в рамках праздника «Живое слово России», посвященному Пушкинскому дню России и Дню русского языка. В течение дня запланированы культурные акции, литературные игры, кроссворды и чтение строк из пушкинских произведений на разных языках.

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В день рождения поэта Александра Пушкина 6 июня в Челябинске пройдет акция «Читаем Пушкина на разных языках». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центральной библиотеки имени Пушкина. «Культурно-просветительская акция „Читаем Пушкина на разных языках“ объединит любителей пушкинской поэзии. Стихи поэта будут звучать на немецком, английском, французском, арабском, таджикском, сербском, а также татарском, белорусском и других языках. В акции примут участие студенты ВУЗов и средних профессиональных учебных заведений города, читатели и сотрудники городских библиотек», — рассказали URA.RU в библиотеке. Как сообщили сотрудники библиотеки, акция состоится в рамках праздника «Живое слово России», посвященному Пушкинскому дню России и Дню русского языка. В течение дня запланированы культурные акции, литературные игры, кроссворды и чтение строк из пушкинских произведений на разных языках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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