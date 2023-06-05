Браконьеры из ЯНАО получили условный срок за спекуляцию сибирскими осетрами

Два жителя ЯНАО получили условные сроки за незаконный оборот краснокнижной рыбы

06 июня 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Суд приговорил двух ямальцев за попытку продать 14 сибирских осетров в 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО вынесен приговор жителю Надыма и жителю Ямальского района за скупку и попытку продажи четырнадцати сибирских осетров. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В декабре 2020 г. мужчины договорились между собой о незаконном обороте особо ценного вида рыбы — сибирского осетра. Суд назначил виновным наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 200 тыс. рублей каждому», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Установлено, что ямальцы действовали по предварительному сговору. Житель Надыма обеспечивал клиентскую базу и место для хранения рыбы, а житель Ямальского района занимался скупкой рыбы у тундровиков. Деятельность нарушителей была пресечена сотрудниками полиции, которые обнаружили незаконный склад хранения рыбы в поселке Старый Надым. За свою деятельность, браконьеры получили пять лет лишения свободы условно и денежный штраф. Кроме того, Надымский городской суд конфисковал у жителя Ямальского района автомобиль Toyota Land Cruiser, на котором тот перевозил незаконно приобретенную рыбу.

В ЯНАО вынесен приговор жителю Надыма и жителю Ямальского района за скупку и попытку продажи четырнадцати сибирских осетров. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В декабре 2020 г. мужчины договорились между собой о незаконном обороте особо ценного вида рыбы — сибирского осетра. Суд назначил виновным наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 200 тыс. рублей каждому», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Установлено, что ямальцы действовали по предварительному сговору. Житель Надыма обеспечивал клиентскую базу и место для хранения рыбы, а житель Ямальского района занимался скупкой рыбы у тундровиков. Деятельность нарушителей была пресечена сотрудниками полиции, которые обнаружили незаконный склад хранения рыбы в поселке Старый Надым. За свою деятельность, браконьеры получили пять лет лишения свободы условно и денежный штраф. Кроме того, Надымский городской суд конфисковал у жителя Ямальского района автомобиль Toyota Land Cruiser, на котором тот перевозил незаконно приобретенную рыбу.