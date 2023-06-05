05 июня 2023
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03 июня 2023

Браконьеры из ЯНАО получили условный срок за спекуляцию сибирскими осетрами

Два жителя ЯНАО получили условные сроки за незаконный оборот краснокнижной рыбы
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , рыба, осетр, агро2022
Суд приговорил двух ямальцев за попытку продать 14 сибирских осетров в 2020 году Фото:

В ЯНАО вынесен приговор жителю Надыма и жителю Ямальского района за скупку и попытку продажи четырнадцати сибирских осетров. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В декабре 2020 г. мужчины договорились между собой о незаконном обороте особо ценного вида рыбы — сибирского осетра. Суд назначил виновным наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 200 тыс. рублей каждому», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Установлено, что ямальцы действовали по предварительному сговору. Житель Надыма обеспечивал клиентскую базу и место для хранения рыбы, а житель Ямальского района занимался скупкой рыбы у тундровиков. Деятельность нарушителей была пресечена сотрудниками полиции, которые обнаружили незаконный склад хранения рыбы в поселке Старый Надым.

За свою деятельность, браконьеры получили пять лет лишения свободы условно и денежный штраф. Кроме того, Надымский городской суд конфисковал у жителя Ямальского района автомобиль Toyota Land Cruiser, на котором тот перевозил незаконно приобретенную рыбу.

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В ЯНАО вынесен приговор жителю Надыма и жителю Ямальского района за скупку и попытку продажи четырнадцати сибирских осетров. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В декабре 2020 г. мужчины договорились между собой о незаконном обороте особо ценного вида рыбы — сибирского осетра. Суд назначил виновным наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 200 тыс. рублей каждому», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Установлено, что ямальцы действовали по предварительному сговору. Житель Надыма обеспечивал клиентскую базу и место для хранения рыбы, а житель Ямальского района занимался скупкой рыбы у тундровиков. Деятельность нарушителей была пресечена сотрудниками полиции, которые обнаружили незаконный склад хранения рыбы в поселке Старый Надым. За свою деятельность, браконьеры получили пять лет лишения свободы условно и денежный штраф. Кроме того, Надымский городской суд конфисковал у жителя Ямальского района автомобиль Toyota Land Cruiser, на котором тот перевозил незаконно приобретенную рыбу.
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