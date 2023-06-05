05 июня 2023

В Тюмени пройдет сбор крови для участников спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловская областная станция переливания крови. Екатеринбург, переливание крови, доноры, донор, сдача крови, донорский пункт, донорство
Сдать кровь можно будет 14 июня в передвижном мобильном пункте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени пройдет сбор крови для раненых участников спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона. Сдать кровь можно будет 14 июня в передвижном мобильном пункте.

«Предлагаем вам также поддержать инициативу ОП РФ и сдать кровь в том числе для раненых участников СВО 14 июня 2023 года с 9:00 по адресу город Тюмень, улица Советская, 61», — говорится в сообщении пресс-службы. Передвижной мобильный пункт расположится на парковке у здания.

Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Ранее URA.RU писало, что дети участников СВО — добровольцев и мобилизованных, получат бесплатные путевки в летние лагеря. Также такую льготу гарантируют тем детям, чьи родные уже вернулись с СВО, получив там ранение.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени пройдет сбор крови для раненых участников спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона. Сдать кровь можно будет 14 июня в передвижном мобильном пункте. «Предлагаем вам также поддержать инициативу ОП РФ и сдать кровь в том числе для раненых участников СВО 14 июня 2023 года с 9:00 по адресу город Тюмень, улица Советская, 61», — говорится в сообщении пресс-службы. Передвижной мобильный пункт расположится на парковке у здания. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Ранее URA.RU писало, что дети участников СВО — добровольцев и мобилизованных, получат бесплатные путевки в летние лагеря. Также такую льготу гарантируют тем детям, чьи родные уже вернулись с СВО, получив там ранение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...