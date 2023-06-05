В Тюмени пройдет сбор крови для участников спецоперации

06 июня 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Сдать кровь можно будет 14 июня в передвижном мобильном пункте Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тюмени пройдет сбор крови для раненых участников спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона. Сдать кровь можно будет 14 июня в передвижном мобильном пункте. «Предлагаем вам также поддержать инициативу ОП РФ и сдать кровь в том числе для раненых участников СВО 14 июня 2023 года с 9:00 по адресу город Тюмень, улица Советская, 61», — говорится в сообщении пресс-службы. Передвижной мобильный пункт расположится на парковке у здания. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Ранее URA.RU писало, что дети участников СВО — добровольцев и мобилизованных, получат бесплатные путевки в летние лагеря. Также такую льготу гарантируют тем детям, чьи родные уже вернулись с СВО, получив там ранение.

В Тюмени пройдет сбор крови для раненых участников спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона. Сдать кровь можно будет 14 июня в передвижном мобильном пункте. «Предлагаем вам также поддержать инициативу ОП РФ и сдать кровь в том числе для раненых участников СВО 14 июня 2023 года с 9:00 по адресу город Тюмень, улица Советская, 61», — говорится в сообщении пресс-службы. Передвижной мобильный пункт расположится на парковке у здания. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Ранее URA.RU писало, что дети участников СВО — добровольцев и мобилизованных, получат бесплатные путевки в летние лагеря. Также такую льготу гарантируют тем детям, чьи родные уже вернулись с СВО, получив там ранение.