В Тюмени пройдет сбор крови для участников спецоперации

В Тюмени пройдет сбор крови для раненых участников спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона. Сдать кровь можно будет 14 июня в передвижном мобильном пункте.
«Предлагаем вам также поддержать инициативу ОП РФ и сдать кровь в том числе для раненых участников СВО 14 июня 2023 года с 9:00 по адресу город Тюмень, улица Советская, 61», — говорится в сообщении пресс-службы. Передвижной мобильный пункт расположится на парковке у здания.
Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Ранее URA.RU писало, что дети участников СВО — добровольцев и мобилизованных, получат бесплатные путевки в летние лагеря. Также такую льготу гарантируют тем детям, чьи родные уже вернулись с СВО, получив там ранение.
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