05 июня 2023
04 июня 2023

В ЯНАО разыскивают тело мужчины, утонувшего при купании

© Служба новостей «URA.RU»
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Муниципальный пляж «Первоозерный». Челябинск, мчс, служба спасения, спасатель, утопающий, озеро, тонет
Житель Лабытнанги утонул в Приуральском районе, решив искупаться на реке Выл-Посл Фото:

В Приуральском районе ЯНАО при купании на реке Выл-Посл утонул житель Лабытнанги 1991 года рождения. В настоящее время проводятся работы по розыску тела утонувшего, сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета России.

«Компания мужчин 4 июня выехала на отдых в лесную избушку на берег реки Выл-Посл в Приуральском районе. Мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул избу, зашел в воду и поплыл на противоположную сторону протоки, однако до берега не доплыл, проводятся розыскные работы с целью обнаружения тела утонувшего», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Следователи Приуральского района проводят доследственную проверку по факту гибели жителя Лабытнанги. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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В Приуральском районе ЯНАО при купании на реке Выл-Посл утонул житель Лабытнанги 1991 года рождения. В настоящее время проводятся работы по розыску тела утонувшего, сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета России. «Компания мужчин 4 июня выехала на отдых в лесную избушку на берег реки Выл-Посл в Приуральском районе. Мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул избу, зашел в воду и поплыл на противоположную сторону протоки, однако до берега не доплыл, проводятся розыскные работы с целью обнаружения тела утонувшего», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Следователи Приуральского района проводят доследственную проверку по факту гибели жителя Лабытнанги. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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