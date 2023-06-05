В ЯНАО разыскивают тело мужчины, утонувшего при купании

В Приуральском районе ЯНАО при купании на реке Выл-Посл утонул житель Лабытнанги 1991 года рождения. В настоящее время проводятся работы по розыску тела утонувшего, сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета России.
«Компания мужчин 4 июня выехала на отдых в лесную избушку на берег реки Выл-Посл в Приуральском районе. Мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул избу, зашел в воду и поплыл на противоположную сторону протоки, однако до берега не доплыл, проводятся розыскные работы с целью обнаружения тела утонувшего», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.
Следователи Приуральского района проводят доследственную проверку по факту гибели жителя Лабытнанги. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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