05 июня 2023

В Екатеринбурге выставили на продажу колбасное производство за 210 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат "Велес". Чистоозерье, колбасный цех
На территории производственного комплекса есть все необходимое Фото:

Производственный комплекс по изготовлению колбасы и мясных деликатесов выставили на продажу в Екатеринбурге. Общая площадь — 3,5 тысячи квадратных метров, стоимость — 210 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Продается имущественно-производственный комплекс (фабрика колбас и мясных деликатесов). На территории находятся: производственно-административное здание, холодильник и автомобильный гараж. Комплекс построена по стандартам производства мясной продукции и оснащен специализированным оборудованием», — говорится в объявлении.

Также к комплексу проведен газопровод, есть водоснабжение, выгребные ямы. За недвижимость просят 210 млн рублей.

В цехе можно делать колбасу и мясные деликатесы
В цехе можно делать колбасу и мясные деликатесы
Фото:

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Производственный комплекс по изготовлению колбасы и мясных деликатесов выставили на продажу в Екатеринбурге. Общая площадь — 3,5 тысячи квадратных метров, стоимость — 210 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Продается имущественно-производственный комплекс (фабрика колбас и мясных деликатесов). На территории находятся: производственно-административное здание, холодильник и автомобильный гараж. Комплекс построена по стандартам производства мясной продукции и оснащен специализированным оборудованием», — говорится в объявлении. Также к комплексу проведен газопровод, есть водоснабжение, выгребные ямы. За недвижимость просят 210 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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