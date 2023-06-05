Производственный комплекс по изготовлению колбасы и мясных деликатесов выставили на продажу в Екатеринбурге. Общая площадь — 3,5 тысячи квадратных метров, стоимость — 210 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».
«Продается имущественно-производственный комплекс (фабрика колбас и мясных деликатесов). На территории находятся: производственно-административное здание, холодильник и автомобильный гараж. Комплекс построена по стандартам производства мясной продукции и оснащен специализированным оборудованием», — говорится в объявлении.
Также к комплексу проведен газопровод, есть водоснабжение, выгребные ямы. За недвижимость просят 210 млн рублей.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.