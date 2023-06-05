05 июня 2023

В Челябинске автомобилисты снесли заграждение на главную пешеходную улицу

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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, пешеходы, пешеходная улица, кировка
Автомобилисты вырвали ограждения и выехали на Кировку Фото:

В Челябинске на Кировку, главную пешеходную улицу города, выехали машины из-за вырванных автомобилистами заграждений. О том, что главная пешеходная улица снова перекрыта, перед мэром Натальей Котовой отчитался ее заместитель по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов 6 июня на аппаратном совещании.

«Ряд автомобилистов вырвали с корнем ограждающие элементы в пятницу, 2 июня. Сейчас ограждения восстановили, движение ограничено. Устанавливаем дополнительные вазоны», — пояснил Ксензов.

Мэр распорядилась провести разъяснительную беседу с арендаторами и собственниками заведений на Кировке. Котова добавила, что улица должна оставаться пешеходной.

«Подключите управление торговлей, переговорите со всеми арендаторами и собственниками, чтобы они определились с завозом продуктов: с какой стороны, в какое время. Все остальное время на Кировке транспорта быть не должно», — уточнила глава города.

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В Челябинске на Кировку, главную пешеходную улицу города, выехали машины из-за вырванных автомобилистами заграждений. О том, что главная пешеходная улица снова перекрыта, перед мэром Натальей Котовой отчитался ее заместитель по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов 6 июня на аппаратном совещании. «Ряд автомобилистов вырвали с корнем ограждающие элементы в пятницу, 2 июня. Сейчас ограждения восстановили, движение ограничено. Устанавливаем дополнительные вазоны», — пояснил Ксензов. Мэр распорядилась провести разъяснительную беседу с арендаторами и собственниками заведений на Кировке. Котова добавила, что улица должна оставаться пешеходной. «Подключите управление торговлей, переговорите со всеми арендаторами и собственниками, чтобы они определились с завозом продуктов: с какой стороны, в какое время. Все остальное время на Кировке транспорта быть не должно», — уточнила глава города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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