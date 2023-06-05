В Челябинске автомобилисты снесли заграждение на главную пешеходную улицу

06 июня 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Автомобилисты вырвали ограждения и выехали на Кировку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на Кировку, главную пешеходную улицу города, выехали машины из-за вырванных автомобилистами заграждений. О том, что главная пешеходная улица снова перекрыта, перед мэром Натальей Котовой отчитался ее заместитель по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов 6 июня на аппаратном совещании. «Ряд автомобилистов вырвали с корнем ограждающие элементы в пятницу, 2 июня. Сейчас ограждения восстановили, движение ограничено. Устанавливаем дополнительные вазоны», — пояснил Ксензов. Мэр распорядилась провести разъяснительную беседу с арендаторами и собственниками заведений на Кировке. Котова добавила, что улица должна оставаться пешеходной. «Подключите управление торговлей, переговорите со всеми арендаторами и собственниками, чтобы они определились с завозом продуктов: с какой стороны, в какое время. Все остальное время на Кировке транспорта быть не должно», — уточнила глава города.

В Челябинске на Кировку, главную пешеходную улицу города, выехали машины из-за вырванных автомобилистами заграждений. О том, что главная пешеходная улица снова перекрыта, перед мэром Натальей Котовой отчитался ее заместитель по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов 6 июня на аппаратном совещании. «Ряд автомобилистов вырвали с корнем ограждающие элементы в пятницу, 2 июня. Сейчас ограждения восстановили, движение ограничено. Устанавливаем дополнительные вазоны», — пояснил Ксензов. Мэр распорядилась провести разъяснительную беседу с арендаторами и собственниками заведений на Кировке. Котова добавила, что улица должна оставаться пешеходной. «Подключите управление торговлей, переговорите со всеми арендаторами и собственниками, чтобы они определились с завозом продуктов: с какой стороны, в какое время. Все остальное время на Кировке транспорта быть не должно», — уточнила глава города.