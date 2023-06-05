В Свердловской области произошло смертельное ДТП с грузовиком

На трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП — легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ГИБДД.
«Водитель автомобиля Renault Sandero выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале областной госавтоинспекции. В аварии погибли супруги, которые находились в легковом автомобиле.
Водитель фуры не пострадал, а третий человек, находившийся в машине вместе с погибшей парой, доставлен в больницу. Силовики работают на месте. Движение на трассе после ДТП перекрыли.
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