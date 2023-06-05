05 июня 2023

В Свердловской области произошло смертельное ДТП с грузовиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, проверка автомобиля, инспектор дпс
Силовики приехали к месту смертельной аварии Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП — легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ГИБДД.

«Водитель автомобиля Renault Sandero выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале областной госавтоинспекции. В аварии погибли супруги, которые находились в легковом автомобиле.

Водитель фуры не пострадал, а третий человек, находившийся в машине вместе с погибшей парой, доставлен в больницу. Силовики работают на месте. Движение на трассе после ДТП перекрыли.

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На трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП — легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ГИБДД. «Водитель автомобиля Renault Sandero выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале областной госавтоинспекции. В аварии погибли супруги, которые находились в легковом автомобиле. Водитель фуры не пострадал, а третий человек, находившийся в машине вместе с погибшей парой, доставлен в больницу. Силовики работают на месте. Движение на трассе после ДТП перекрыли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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