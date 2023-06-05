05 июня 2023

Прокуратура обжаловала приговор по уголовному делу Ройзмана*

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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман* был оштрафован на 260 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Прокуратура обжалует приговор экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иноагентом), которого оштрафовали на 260 тысяч рублей по уголовному делу о дискредитации армии РФ. Об этом URA.RU сообщил адвокат Владислав Идамжапов.

«В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор. Я текст на руки еще не получал», — рассказал Идамжапов. Он не уточнил, с чем связано обжалование, дата заседания по делу еще не назначена.

Ройзмана задержали 24 августа 2022 года после его стрима, на котором экс-политик допускал сомнительные высказывания, касающиеся армии России. 19 мая, после проведения обысков и анализа речи на видеозаписи, Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей. Судья Николай Тараненко назначил такое наказание, которое запросила прокуратура, не став лишать экс-политика свободы.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Прокуратура обжалует приговор экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иноагентом), которого оштрафовали на 260 тысяч рублей по уголовному делу о дискредитации армии РФ. Об этом URA.RU сообщил адвокат Владислав Идамжапов. «В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор. Я текст на руки еще не получал», — рассказал Идамжапов. Он не уточнил, с чем связано обжалование, дата заседания по делу еще не назначена. Ройзмана задержали 24 августа 2022 года после его стрима, на котором экс-политик допускал сомнительные высказывания, касающиеся армии России. 19 мая, после проведения обысков и анализа речи на видеозаписи, Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей. Судья Николай Тараненко назначил такое наказание, которое запросила прокуратура, не став лишать экс-политика свободы. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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