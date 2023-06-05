Прокуратура обжаловала приговор по уголовному делу Ройзмана*

Прокуратура обжалует приговор экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иноагентом), которого оштрафовали на 260 тысяч рублей по уголовному делу о дискредитации армии РФ. Об этом URA.RU сообщил адвокат Владислав Идамжапов.
«В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор. Я текст на руки еще не получал», — рассказал Идамжапов. Он не уточнил, с чем связано обжалование, дата заседания по делу еще не назначена.
Ройзмана задержали 24 августа 2022 года после его стрима, на котором экс-политик допускал сомнительные высказывания, касающиеся армии России. 19 мая, после проведения обысков и анализа речи на видеозаписи, Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей. Судья Николай Тараненко назначил такое наказание, которое запросила прокуратура, не став лишать экс-политика свободы.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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