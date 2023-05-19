Защита Ройзмана* объяснила мягкое наказание политика за дискредитацию ВС РФ

Адвокат Идамжапов: поддержка народом Ройзмана* помогла ему избежать жестокого наказания

Защита Евгения Ройзмана планирует добиться признания невиновности политика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Общественный резонанс помог экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан иноагентом в РФ) добиться мягкого наказания в виде штрафа. Ранее политика привлекли по статье о дискредитации армии РФ из-за его стрима. Об этом заявил адвокат политика Владислав Идамжапов.

«Я думаю, что поддержка народа сыграла роль» — ответил журналистам Идамжапов на вопрос, какие факторы помогли Ройзману избежать тюрьмы. Теперь политик обязан выплатить штраф 260 тысяч рублей.

В Екатеринбурге 24 августа был задержан экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Силовики пришли за ним ранним утром, провели обыски в его квартире, Фонде и в музее Невьянской иконы. Ему вменили статью 280.3 УК РФ о дискредитации российской армии. На стриме политик нелицеприятно выразился в отношении ВС РФ. Сегодня, 19 мая, Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.