В Свердловской области выросло количество кибератак на бизнес

06 июня 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Количество кибер-атак на предприятии остается стабильно высоким Фото: Владимир Андреев © URA.RU Количество кибератак на компании в России выросло на 60% в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, речь идет про Свердловскую область. Часто мишенью хакеров становятся предприятия госсектора, следует из отчета «Ростелеком-Солар» (имеется в распоряжении URA.RU). «Уже в первом квартале 2023 года в целом по стране нами было зафиксировано около 290 тысяч событий информационной безопасности, что на 60% превысило показатель аналогичного периода 2022 года […] Сейчас же тенденции роста существенно замедлились, но уровень кибергурозы остается стабильно высоким. И это справедливо в том числе и для отдельных регионов», — говорится в исследовании. Рост кибератак по большей части связан с тем, что январь и февраль прошлого года были относительно спокойным, хакеры активизировались после начала СВО. Чаще всего они делают массовые DDoS-атаки и веб-атаки, чтобы прощупать периметр компаний. В основном страдают предприятия госсектора и компании, которые обеспечивают развитие критически-важной инфраструктуры. Также наиболее уязвимые отрасли — это образование, здравоохраннение.

Количество кибератак на компании в России выросло на 60% в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, речь идет про Свердловскую область. Часто мишенью хакеров становятся предприятия госсектора, следует из отчета «Ростелеком-Солар» (имеется в распоряжении URA.RU). «Уже в первом квартале 2023 года в целом по стране нами было зафиксировано около 290 тысяч событий информационной безопасности, что на 60% превысило показатель аналогичного периода 2022 года […] Сейчас же тенденции роста существенно замедлились, но уровень кибергурозы остается стабильно высоким. И это справедливо в том числе и для отдельных регионов», — говорится в исследовании. Рост кибератак по большей части связан с тем, что январь и февраль прошлого года были относительно спокойным, хакеры активизировались после начала СВО. Чаще всего они делают массовые DDoS-атаки и веб-атаки, чтобы прощупать периметр компаний. В основном страдают предприятия госсектора и компании, которые обеспечивают развитие критически-важной инфраструктуры. Также наиболее уязвимые отрасли — это образование, здравоохраннение.