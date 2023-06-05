05 июня 2023

В Свердловской области выросло количество кибератак на бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, програмист, программирование, компьютеры, технологии, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети
Количество кибер-атак на предприятии остается стабильно высоким Фото:

Количество кибератак на компании в России выросло на 60% в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, речь идет про Свердловскую область. Часто мишенью хакеров становятся предприятия госсектора, следует из отчета «Ростелеком-Солар» (имеется в распоряжении URA.RU).

«Уже в первом квартале 2023 года в целом по стране нами было зафиксировано около 290 тысяч событий информационной безопасности, что на 60% превысило показатель аналогичного периода 2022 года […] Сейчас же тенденции роста существенно замедлились, но уровень кибергурозы остается стабильно высоким. И это справедливо в том числе и для отдельных регионов», — говорится в исследовании.

Рост кибератак по большей части связан с тем, что январь и февраль прошлого года были относительно спокойным, хакеры активизировались после начала СВО. Чаще всего они делают массовые DDoS-атаки и веб-атаки, чтобы прощупать периметр компаний. В основном страдают предприятия госсектора и компании, которые обеспечивают развитие критически-важной инфраструктуры. Также наиболее уязвимые отрасли — это образование, здравоохраннение.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество кибератак на компании в России выросло на 60% в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, речь идет про Свердловскую область. Часто мишенью хакеров становятся предприятия госсектора, следует из отчета «Ростелеком-Солар» (имеется в распоряжении URA.RU). «Уже в первом квартале 2023 года в целом по стране нами было зафиксировано около 290 тысяч событий информационной безопасности, что на 60% превысило показатель аналогичного периода 2022 года […] Сейчас же тенденции роста существенно замедлились, но уровень кибергурозы остается стабильно высоким. И это справедливо в том числе и для отдельных регионов», — говорится в исследовании. Рост кибератак по большей части связан с тем, что январь и февраль прошлого года были относительно спокойным, хакеры активизировались после начала СВО. Чаще всего они делают массовые DDoS-атаки и веб-атаки, чтобы прощупать периметр компаний. В основном страдают предприятия госсектора и компании, которые обеспечивают развитие критически-важной инфраструктуры. Также наиболее уязвимые отрасли — это образование, здравоохраннение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...