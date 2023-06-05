05 июня 2023

В Перми за 160 млн продается ТЦ, арендованный сетевыми гигантами

Пермский ТЦ «Тургеневский», арендованный сетями «Магнит» и Fix Price, продается за 160 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды перми, магазин магнит, магнит 24
Договоры аренды с торговыми сетями долгосрочные Фото:

В Мотовилихинском районе Перми выставлен на продажу торговый центр «Тургеневский», в котором арендуют помещения федеральные торговые сети. Договоры аренды долгосрочные. Цена объекта — 160 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Коммерческая недвижимость».

«Отдельно стоящее четырехэтажное здание на перекрестке улиц Тургенева и Макаренко. Предлагается как готовый арендный бизнес. На сегодня 90% площади сдано в аренду, в том числе сетевым арендаторам. Это продуктовая сеть „Магнит“, магазин фиксированной цены Fix Price. Заключены долгосрочные договоры аренды. Также в здании размещаются и стабильно работают небольшие отделы торговли, сферы услуг, офисы. Цена — 160 млн рублей», — указано в объявлении.

Продавец уточняет, что в ТЦ можно разместить медицинский центр, для которого имеется проект планировки кабинетов, а также частной школы. В здании есть грузопассажирский лифт, поблизости оборудована автопарковка. Земельный участок под торговым центром находится в собственности.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается элитный бизнес-центр «Арбат», который входит в состав многофункционального комплекса «Москва». Общая площадь всех помещений центра — более тысячи квадратных метров, стоимость объекта недвижимости — 167,8 млн рублей.

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В Мотовилихинском районе Перми выставлен на продажу торговый центр «Тургеневский», в котором арендуют помещения федеральные торговые сети. Договоры аренды долгосрочные. Цена объекта — 160 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Коммерческая недвижимость». «Отдельно стоящее четырехэтажное здание на перекрестке улиц Тургенева и Макаренко. Предлагается как готовый арендный бизнес. На сегодня 90% площади сдано в аренду, в том числе сетевым арендаторам. Это продуктовая сеть „Магнит“, магазин фиксированной цены Fix Price. Заключены долгосрочные договоры аренды. Также в здании размещаются и стабильно работают небольшие отделы торговли, сферы услуг, офисы. Цена — 160 млн рублей», — указано в объявлении. Продавец уточняет, что в ТЦ можно разместить медицинский центр, для которого имеется проект планировки кабинетов, а также частной школы. В здании есть грузопассажирский лифт, поблизости оборудована автопарковка. Земельный участок под торговым центром находится в собственности. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается элитный бизнес-центр «Арбат», который входит в состав многофункционального комплекса «Москва». Общая площадь всех помещений центра — более тысячи квадратных метров, стоимость объекта недвижимости — 167,8 млн рублей.
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