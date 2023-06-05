В Тюменской области поезд сбил женщину

06 июня 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Женщину доставили в одну из городских больниц Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменской области на станции Озеро Андреевское поезд сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «На 2155-м километре станции Озеро Андреевское электропоездом сообщением „Тюмень-Ишим“ была травмирована жительница Тюменского района 1966 года рождения. Машинист увидел человека на небезопасном расстоянии от рельс и применил экстренное торможение для предотвращения наезда, однако травмирования избежать не удалось», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что женщину доставили в одну из городских больниц. Агентство URA.RU отправило запрос в департамент здравоохранения региона, ответ ожидается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Тюменской области на станции Озеро Андреевское поезд сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «На 2155-м километре станции Озеро Андреевское электропоездом сообщением „Тюмень-Ишим“ была травмирована жительница Тюменского района 1966 года рождения. Машинист увидел человека на небезопасном расстоянии от рельс и применил экстренное торможение для предотвращения наезда, однако травмирования избежать не удалось», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что женщину доставили в одну из городских больниц. Агентство URA.RU отправило запрос в департамент здравоохранения региона, ответ ожидается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.