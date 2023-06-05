В Тюменской области поезд сбил женщину

В Тюменской области на станции Озеро Андреевское поезд сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
«На 2155-м километре станции Озеро Андреевское электропоездом сообщением „Тюмень-Ишим“ была травмирована жительница Тюменского района 1966 года рождения. Машинист увидел человека на небезопасном расстоянии от рельс и применил экстренное торможение для предотвращения наезда, однако травмирования избежать не удалось», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что женщину доставили в одну из городских больниц. Агентство URA.RU отправило запрос в департамент здравоохранения региона, ответ ожидается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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