05 июня 2023

В Тюменской области поезд сбил женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, электропоезд ласточка
Женщину доставили в одну из городских больниц Фото:

В Тюменской области на станции Озеро Андреевское поезд сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«На 2155-м километре станции Озеро Андреевское электропоездом сообщением „Тюмень-Ишим“ была травмирована жительница Тюменского района 1966 года рождения. Машинист увидел человека на небезопасном расстоянии от рельс и применил экстренное торможение для предотвращения наезда, однако травмирования избежать не удалось», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что женщину доставили в одну из городских больниц. Агентство URA.RU отправило запрос в департамент здравоохранения региона, ответ ожидается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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В Тюменской области на станции Озеро Андреевское поезд сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «На 2155-м километре станции Озеро Андреевское электропоездом сообщением „Тюмень-Ишим“ была травмирована жительница Тюменского района 1966 года рождения. Машинист увидел человека на небезопасном расстоянии от рельс и применил экстренное торможение для предотвращения наезда, однако травмирования избежать не удалось», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что женщину доставили в одну из городских больниц. Агентство URA.RU отправило запрос в департамент здравоохранения региона, ответ ожидается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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