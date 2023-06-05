05 июня 2023

Пермякам рассказали, сколько в июне стоит отдых на российских курортах

Туроператор: в июне цены на туры из Перми на российские курорты стартуют от 43 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, пляж, пляжный отдых, дагестан, каспийское море, избербаш
Из Перми есть прямые вылеты на Черное, Каспийское и Балтийское море Фото:

Стоимость отдыха на море на российских курортах начинается от 43 тысяч рублей за человека. За эту цену можно подобрать тур на конец июня с проживанием в трехзвездочном отеле на каспийском побережье, рассказали URA.RU в турагентстве «PLANETA.TRAVEL».

«Каникулы подкрались незаметно, поэтому берем детей и летим отдыхать. А если вам уже наскучило Черное море, предлагаем посетить Балтийское или Каспийское, в дополнение с обширной экскурсионной программой. Тур в Дагестан в трехзвездочный отель из Перми 28 июня на 8 дней — 43100 рублей на человека», — сообщили в турагентстве.

Уточняется, что Дагестан является одним из самых дешевых и одновременно самых дорогих направлений для отдыха. На побережье Каспийского моря можно найти отель стоимостью до 75 тысяч рублей на человека на восемь дней. Стоимость проживания в отелях Сочи и Калининграда примерно одинаковые — от 63 до 68 тысяч на человека за неделю. В цену включены перелет и жилье. В некоторых гостиницах предусмотрены завтраки, уже включенные в тур.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы начали продавать комбинированные туры на Мальдивы и ОАЭ. Стоимость такого путешествия начинается от 340 тысяч рублей на двоих.

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Стоимость отдыха на море на российских курортах начинается от 43 тысяч рублей за человека. За эту цену можно подобрать тур на конец июня с проживанием в трехзвездочном отеле на каспийском побережье, рассказали URA.RU в турагентстве «PLANETA.TRAVEL». «Каникулы подкрались незаметно, поэтому берем детей и летим отдыхать. А если вам уже наскучило Черное море, предлагаем посетить Балтийское или Каспийское, в дополнение с обширной экскурсионной программой. Тур в Дагестан в трехзвездочный отель из Перми 28 июня на 8 дней — 43100 рублей на человека», — сообщили в турагентстве. Уточняется, что Дагестан является одним из самых дешевых и одновременно самых дорогих направлений для отдыха. На побережье Каспийского моря можно найти отель стоимостью до 75 тысяч рублей на человека на восемь дней. Стоимость проживания в отелях Сочи и Калининграда примерно одинаковые — от 63 до 68 тысяч на человека за неделю. В цену включены перелет и жилье. В некоторых гостиницах предусмотрены завтраки, уже включенные в тур. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы начали продавать комбинированные туры на Мальдивы и ОАЭ. Стоимость такого путешествия начинается от 340 тысяч рублей на двоих.
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