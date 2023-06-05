Пермякам рассказали, сколько в июне стоит отдых на российских курортах

Туроператор: в июне цены на туры из Перми на российские курорты стартуют от 43 тысяч рублей

06 июня 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Из Перми есть прямые вылеты на Черное, Каспийское и Балтийское море Фото: Сергей Русанов © URA.RU Стоимость отдыха на море на российских курортах начинается от 43 тысяч рублей за человека. За эту цену можно подобрать тур на конец июня с проживанием в трехзвездочном отеле на каспийском побережье, рассказали URA.RU в турагентстве «PLANETA.TRAVEL». «Каникулы подкрались незаметно, поэтому берем детей и летим отдыхать. А если вам уже наскучило Черное море, предлагаем посетить Балтийское или Каспийское, в дополнение с обширной экскурсионной программой. Тур в Дагестан в трехзвездочный отель из Перми 28 июня на 8 дней — 43100 рублей на человека», — сообщили в турагентстве. Уточняется, что Дагестан является одним из самых дешевых и одновременно самых дорогих направлений для отдыха. На побережье Каспийского моря можно найти отель стоимостью до 75 тысяч рублей на человека на восемь дней. Стоимость проживания в отелях Сочи и Калининграда примерно одинаковые — от 63 до 68 тысяч на человека за неделю. В цену включены перелет и жилье. В некоторых гостиницах предусмотрены завтраки, уже включенные в тур. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы начали продавать комбинированные туры на Мальдивы и ОАЭ. Стоимость такого путешествия начинается от 340 тысяч рублей на двоих.

Стоимость отдыха на море на российских курортах начинается от 43 тысяч рублей за человека. За эту цену можно подобрать тур на конец июня с проживанием в трехзвездочном отеле на каспийском побережье, рассказали URA.RU в турагентстве «PLANETA.TRAVEL». «Каникулы подкрались незаметно, поэтому берем детей и летим отдыхать. А если вам уже наскучило Черное море, предлагаем посетить Балтийское или Каспийское, в дополнение с обширной экскурсионной программой. Тур в Дагестан в трехзвездочный отель из Перми 28 июня на 8 дней — 43100 рублей на человека», — сообщили в турагентстве. Уточняется, что Дагестан является одним из самых дешевых и одновременно самых дорогих направлений для отдыха. На побережье Каспийского моря можно найти отель стоимостью до 75 тысяч рублей на человека на восемь дней. Стоимость проживания в отелях Сочи и Калининграда примерно одинаковые — от 63 до 68 тысяч на человека за неделю. В цену включены перелет и жилье. В некоторых гостиницах предусмотрены завтраки, уже включенные в тур. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы начали продавать комбинированные туры на Мальдивы и ОАЭ. Стоимость такого путешествия начинается от 340 тысяч рублей на двоих.