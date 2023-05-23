Пермская турфирма открыла продажу комбо-туров на Мальдивы и ОАЭ

Пермская турфирма открыла продажу комплексных туров на Мальдивы с посещением ОАЭ

24 мая 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Время в пути из России на Мальдивы — 13 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермское турагентство презентовало программу тура на Мальдивы, который включает в себя посещение Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость путешествия в августе на 11 ночей — 380 тысяч рублей с вылетом из Москвы на двоих, сообщили представители турфирмы «Акапулько» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Вы совместите пляжный и экскурсионный отдых с минимальной оплатой. Выгоднее лететь на Мальдивы со стыковкой в Дубае, поэтому идеальное решение — выйти на два-четыре дня потусить, погулять и отправиться на пляжный отдых на Мальдивы. Или наоборот», — рассказали в турфирме. Для поездки не нужны ни визы, ни справки. Необходим только загранпаспорт. В стоимость путевки включен перелет Москва — Дубай — Мале — Дубай — Москва, проживание, питание и трансфер. Организаторы путешествия отмечают, что комплексный тур стоит не намного дороже отдыха в Турции в августе. За поездку на средиземноморское побережье в пятизвездочный отель уровня Мальдив придется заплатить от 340 тысяч рублей на двоих. Ранее была объявлена продажа туров из Перми в Грецию. Перелет будет проходить с пересадкой в Турции.

Пермское турагентство презентовало программу тура на Мальдивы, который включает в себя посещение Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость путешествия в августе на 11 ночей — 380 тысяч рублей с вылетом из Москвы на двоих, сообщили представители турфирмы «Акапулько» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Вы совместите пляжный и экскурсионный отдых с минимальной оплатой. Выгоднее лететь на Мальдивы со стыковкой в Дубае, поэтому идеальное решение — выйти на два-четыре дня потусить, погулять и отправиться на пляжный отдых на Мальдивы. Или наоборот», — рассказали в турфирме. Для поездки не нужны ни визы, ни справки. Необходим только загранпаспорт. В стоимость путевки включен перелет Москва — Дубай — Мале — Дубай — Москва, проживание, питание и трансфер. Организаторы путешествия отмечают, что комплексный тур стоит не намного дороже отдыха в Турции в августе. За поездку на средиземноморское побережье в пятизвездочный отель уровня Мальдив придется заплатить от 340 тысяч рублей на двоих. Ранее была объявлена продажа туров из Перми в Грецию. Перелет будет проходить с пересадкой в Турции.