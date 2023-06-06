Свердловские власти сэкономили федеральный бюджет на свалках

06 июня 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Свердловской области сократили размер субсидии на ликвидацию свалок, потому что региону удалось сэкономить на работах Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство РФ внесло изменения в документ о распределении субсидий на ликвидацию несанкционированных свалок в регионах, согласно которому Свердловской области урезали бюджет на эти цели на 20 млн на 2023 год и совсем не выделили деньги на 2024 год. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии корреспонденту URA.RU пояснили, что изменения внесли потому, что Свердловской области удалось сэкономить и сократить сроки по ликвидации двух свалок. Всего на ликвидацию несанкционированных свалок Свердловской области выделили на 2023 год 54,2 млн рублей. Соответствующий федеральный закон о бюджете был принят в конце 2022 года. В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин внес изменения в ФЗ, согласно которому Свердловскую область лишили субсидий федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в размере 20,1 млн рублей. На 2024 год субсидий вообще не предусмотрели. Как пояснили URA.RU в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области, 20,1 млн, о которых идет речь — это экономия, образовавшаяся по результатам конкурсных процедур на рекультивацию свалки бытовых и промышленных отходов в городе Арамиль. «Работы были завершены досрочно в течение 2022 года вместо запланированных двух лет (2022—2023 годы). Неизрасходованные в результате образовавшейся экономии средства были возвращены в бюджет РФ, так как субсидия предоставлялась адресно, именно на рекультивацию свалки бытовых и промышленных отходов в Арамили», — рассказали в минприроды. Также в министерстве добавили, что возврат в федеральный бюджет сэкономленной суммы никак не отразится на запланированной раннее программе ликвидации свалок в Свердловской области. Отсутствие субсидий на 2024 год связано с тем, что удалось сократить программу рекультивации Широкореченского полигона твердых бытовых отходов. Планировалось, что работы продлятся четыре года — с 2021 по 2024, но их хотят завершить досрочно — в 2023 году. Соответственно, на 2022 и 2023 год из федерального бюджета выделили деньги, запланированные на 2024 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ внесло изменения в документ о распределении субсидий на ликвидацию несанкционированных свалок в регионах, согласно которому Свердловской области урезали бюджет на эти цели на 20 млн на 2023 год и совсем не выделили деньги на 2024 год. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии корреспонденту URA.RU пояснили, что изменения внесли потому, что Свердловской области удалось сэкономить и сократить сроки по ликвидации двух свалок. Всего на ликвидацию несанкционированных свалок Свердловской области выделили на 2023 год 54,2 млн рублей. Соответствующий федеральный закон о бюджете был принят в конце 2022 года. В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин внес изменения в ФЗ, согласно которому Свердловскую область лишили субсидий федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в размере 20,1 млн рублей. На 2024 год субсидий вообще не предусмотрели. Как пояснили URA.RU в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области, 20,1 млн, о которых идет речь — это экономия, образовавшаяся по результатам конкурсных процедур на рекультивацию свалки бытовых и промышленных отходов в городе Арамиль. «Работы были завершены досрочно в течение 2022 года вместо запланированных двух лет (2022—2023 годы). Неизрасходованные в результате образовавшейся экономии средства были возвращены в бюджет РФ, так как субсидия предоставлялась адресно, именно на рекультивацию свалки бытовых и промышленных отходов в Арамили», — рассказали в минприроды. Также в министерстве добавили, что возврат в федеральный бюджет сэкономленной суммы никак не отразится на запланированной раннее программе ликвидации свалок в Свердловской области. Отсутствие субсидий на 2024 год связано с тем, что удалось сократить программу рекультивации Широкореченского полигона твердых бытовых отходов. Планировалось, что работы продлятся четыре года — с 2021 по 2024, но их хотят завершить досрочно — в 2023 году. Соответственно, на 2022 и 2023 год из федерального бюджета выделили деньги, запланированные на 2024 год.