Прокуратура передумала оспаривать приговор Ройзману*

Сотрудники прокуратуры отозвали апелляцию в Свердловском областном суде на приговор экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иноагентом). Об этом URA.RU сообщил адвокат Владислав Идамжапов.
«Да, это правда», — ответил Идамжапов на вопрос, отозвала ли прокуратура свою апелляционную жалобу. О ней стало известно только 6 июня, из-за чего защита полагала, что приговор Ройзману пока не может быть признан вступившим в силу.
Ранее Идамжапов сообщил о поданной апелляции. Приговор Ройзману вынесли 19 мая. Экс-мэра признали виновным в публичной дискредитации армии РФ во время стрима и оштрафовали на 260 тысяч рублей. Судья назначил такое наказание, какое запрашивала прокуратура.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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