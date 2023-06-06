Прокуратура передумала оспаривать приговор Ройзману*

Сотрудники прокуратуры отозвали апелляцию на приговор экс-мэру Ройзману*
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Екатеринбург, ройзман евгений
Прокуратура не стала оспаривать приговор Евгению Ройзману* Фото:
новость из сюжета
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Сотрудники прокуратуры отозвали апелляцию в Свердловском областном суде на приговор экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иноагентом). Об этом URA.RU сообщил адвокат Владислав Идамжапов.

«Да, это правда», — ответил Идамжапов на вопрос, отозвала ли прокуратура свою апелляционную жалобу. О ней стало известно только 6 июня, из-за чего защита полагала, что приговор Ройзману пока не может быть признан вступившим в силу.

Ранее Идамжапов сообщил о поданной апелляции. Приговор Ройзману вынесли 19 мая. Экс-мэра признали виновным в публичной дискредитации армии РФ во время стрима и оштрафовали на 260 тысяч рублей. Судья назначил такое наказание, какое запрашивала прокуратура.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники прокуратуры отозвали апелляцию в Свердловском областном суде на приговор экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иноагентом). Об этом URA.RU сообщил адвокат Владислав Идамжапов. «Да, это правда», — ответил Идамжапов на вопрос, отозвала ли прокуратура свою апелляционную жалобу. О ней стало известно только 6 июня, из-за чего защита полагала, что приговор Ройзману пока не может быть признан вступившим в силу. Ранее Идамжапов сообщил о поданной апелляции. Приговор Ройзману вынесли 19 мая. Экс-мэра признали виновным в публичной дискредитации армии РФ во время стрима и оштрафовали на 260 тысяч рублей. Судья назначил такое наказание, какое запрашивала прокуратура. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...