05 июня 2023

В Челябинске до конца лета ограничат движение на Свердловском проспекте. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Аварийная. Теплотрасса. Челябинск, водопровод, теплотрасса, жкх, ремонт
Движение ограничат из-за замены теплосетей Фото:

В Челябинске ограничат движение транспорта на участке Свердловского проспекта с 10 июня до конца августа из-за ремонта тепломагистрали. Об этом URA.RU сообщили 6 июня в пресс-службе мэрии города.

«Замена 580 метров изношенных тепловых сетей начнется 10 июня и завершится до конца августа с восстановлением дорожного покрытия. Транспорт на участке от улицы Калинина до Работниц сможет двигаться по двум полосам, по одной для каждого направления», — уточнили в пресс-службе.

Работы будет проводить АО «УСТЭК-Челябинск». Мэрия просит жителей учитывать изменения при построении своего маршрута. Жителям советуют по возможности объезжать ремонтируемый участок, чтобы избежать пробки.

Движение на участке будет организовано по двум полосам
Движение на участке будет организовано по двум полосам

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В Челябинске ограничат движение транспорта на участке Свердловского проспекта с 10 июня до конца августа из-за ремонта тепломагистрали. Об этом URA.RU сообщили 6 июня в пресс-службе мэрии города. «Замена 580 метров изношенных тепловых сетей начнется 10 июня и завершится до конца августа с восстановлением дорожного покрытия. Транспорт на участке от улицы Калинина до Работниц сможет двигаться по двум полосам, по одной для каждого направления», — уточнили в пресс-службе. Работы будет проводить АО «УСТЭК-Челябинск». Мэрия просит жителей учитывать изменения при построении своего маршрута. Жителям советуют по возможности объезжать ремонтируемый участок, чтобы избежать пробки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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