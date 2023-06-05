В Челябинске ограничат движение транспорта на участке Свердловского проспекта с 10 июня до конца августа из-за ремонта тепломагистрали. Об этом URA.RU сообщили 6 июня в пресс-службе мэрии города.
«Замена 580 метров изношенных тепловых сетей начнется 10 июня и завершится до конца августа с восстановлением дорожного покрытия. Транспорт на участке от улицы Калинина до Работниц сможет двигаться по двум полосам, по одной для каждого направления», — уточнили в пресс-службе.
Работы будет проводить АО «УСТЭК-Челябинск». Мэрия просит жителей учитывать изменения при построении своего маршрута. Жителям советуют по возможности объезжать ремонтируемый участок, чтобы избежать пробки.
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