Чемпион России по кикбоксингу тайно ушел добровольцем на СВО

06 июня 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

МС по кикбоксингу ушел добровольцем на фронт Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чемпион России по кикбоксингу тайно ушел на фронт в составе добровольческого батальона «Москва». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU. «Я всем сказал, что занимаюсь подготовкой людей в боевых подразделениях, но нахожусь здесь, [в зоне СВО]», — сказал спортсмен. Он добавил, что его семья и родители не знают, где он находится. Доброволец — мастер спорта по кикбоксингу, принимал участие в международных турнирах. Тем не менее, мужчина принял решение бросить профессиональную карьеру и уйти на фронт в составе батальона «Москва». Ранее в Госдуме заявили, что руководство различных действующих добровольческих отрядов готово к возможному объединению для создания одной большой добровольческой армии с единым руководством и централизованным снабжением. Об этом сообщил депутат Алексей Журавлев.

Чемпион России по кикбоксингу тайно ушел на фронт в составе добровольческого батальона «Москва». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU. «Я всем сказал, что занимаюсь подготовкой людей в боевых подразделениях, но нахожусь здесь, [в зоне СВО]», — сказал спортсмен. Он добавил, что его семья и родители не знают, где он находится. Доброволец — мастер спорта по кикбоксингу, принимал участие в международных турнирах. Тем не менее, мужчина принял решение бросить профессиональную карьеру и уйти на фронт в составе батальона «Москва». Ранее в Госдуме заявили, что руководство различных действующих добровольческих отрядов готово к возможному объединению для создания одной большой добровольческой армии с единым руководством и централизованным снабжением. Об этом сообщил депутат Алексей Журавлев.