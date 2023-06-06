Чемпион России по кикбоксингу тайно ушел добровольцем на СВО

Чемпион России по кикбоксингу тайно ушел на фронт в составе добровольческого батальона «Москва». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Я всем сказал, что занимаюсь подготовкой людей в боевых подразделениях, но нахожусь здесь, [в зоне СВО]», — сказал спортсмен. Он добавил, что его семья и родители не знают, где он находится.
Доброволец — мастер спорта по кикбоксингу, принимал участие в международных турнирах. Тем не менее, мужчина принял решение бросить профессиональную карьеру и уйти на фронт в составе батальона «Москва».
Ранее в Госдуме заявили, что руководство различных действующих добровольческих отрядов готово к возможному объединению для создания одной большой добровольческой армии с единым руководством и централизованным снабжением. Об этом сообщил депутат Алексей Журавлев.
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