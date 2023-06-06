Чемпион России по кикбоксингу тайно ушел добровольцем на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проводы контрактников. Тюмень , военные, служба по контракту, солдат, z, z знак, z войска, z символ, знак z, z символ спецоперации, z-символ, z шеврон, контрактники
МС по кикбоксингу ушел добровольцем на фронт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чемпион России по кикбоксингу тайно ушел на фронт в составе добровольческого батальона «Москва». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Я всем сказал, что занимаюсь подготовкой людей в боевых подразделениях, но нахожусь здесь, [в зоне СВО]», — сказал спортсмен. Он добавил, что его семья и родители не знают, где он находится.

Доброволец — мастер спорта по кикбоксингу, принимал участие в международных турнирах. Тем не менее, мужчина принял решение бросить профессиональную карьеру и уйти на фронт в составе батальона «Москва».

Ранее в Госдуме заявили, что руководство различных действующих добровольческих отрядов готово к возможному объединению для создания одной большой добровольческой армии с единым руководством и централизованным снабжением. Об этом сообщил депутат Алексей Журавлев.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чемпион России по кикбоксингу тайно ушел на фронт в составе добровольческого батальона «Москва». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU. «Я всем сказал, что занимаюсь подготовкой людей в боевых подразделениях, но нахожусь здесь, [в зоне СВО]», — сказал спортсмен. Он добавил, что его семья и родители не знают, где он находится. Доброволец — мастер спорта по кикбоксингу, принимал участие в международных турнирах. Тем не менее, мужчина принял решение бросить профессиональную карьеру и уйти на фронт в составе батальона «Москва». Ранее в Госдуме заявили, что руководство различных действующих добровольческих отрядов готово к возможному объединению для создания одной большой добровольческой армии с единым руководством и централизованным снабжением. Об этом сообщил депутат Алексей Журавлев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...