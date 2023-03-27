Депутат Госдумы увидел потенциал добровольческой армии в России

Депутат Госдумы Журавлев: в России реально создать единую добровольческую армию с общим руководством

28 марта 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

Нужно очень тонко подходить к созданию единой добровольческой армии, заявил Алексей Журавлев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководство различных действующих добровольческих отрядов готово к возможному объединению для создания одной большой добровольческой армии с единым руководством и централизованным снабжением. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне депутат Алексей Журавлев. «Руководство разрозненных добровольческих отрядов вполне готово к созданию добровольческой армии с единым командованием, централизованным снабжением и общей координацией», — передает слова Журавлева argumenti.ru. При этом он подчеркнул, что к созданию единой армии с единым руководством стоит подходить очень тонко, так как добровольческие формирования имеют черту единения вокруг командира, которому бойцы доверяют на все 100%. Также уточнения требуют и выдвигающиеся требования к подготовке добровольцев. Не всем добровольцам, по мнению Журавлева, необходима отменная физическая подготовка. Депутат привел в пример операторов дронов, которые полезны своими умственными способностями, а не показателями выносливости. Среди прочего необходимо организовать общее обеспечение и централизованную подготовку молодых бойцов для будущей добровольческой армии, заключил Журавлев. Ранее в Минобороны РФ объявили о вступлении нового регламента набора добровольцев в армию. Отныне для кандидатов на вступление в ряды Вооруженных сил необходимо пройти медкомиссию и оценку физических навыков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство различных действующих добровольческих отрядов готово к возможному объединению для создания одной большой добровольческой армии с единым руководством и централизованным снабжением. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне депутат Алексей Журавлев. «Руководство разрозненных добровольческих отрядов вполне готово к созданию добровольческой армии с единым командованием, централизованным снабжением и общей координацией», — передает слова Журавлева argumenti.ru. При этом он подчеркнул, что к созданию единой армии с единым руководством стоит подходить очень тонко, так как добровольческие формирования имеют черту единения вокруг командира, которому бойцы доверяют на все 100%. Также уточнения требуют и выдвигающиеся требования к подготовке добровольцев. Не всем добровольцам, по мнению Журавлева, необходима отменная физическая подготовка. Депутат привел в пример операторов дронов, которые полезны своими умственными способностями, а не показателями выносливости. Среди прочего необходимо организовать общее обеспечение и централизованную подготовку молодых бойцов для будущей добровольческой армии, заключил Журавлев. Ранее в Минобороны РФ объявили о вступлении нового регламента набора добровольцев в армию. Отныне для кандидатов на вступление в ряды Вооруженных сил необходимо пройти медкомиссию и оценку физических навыков.