В Грузии начнут есть курганскую тушенку

Из Курганской области отправили несколько тонн тушенки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Курганской области в Грузию впервые отправили партию мясных консервов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Сотрудниками отдела пограничного ветконтроля на Государственной границе РФ и транспорте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 1 июня проконтролирована погрузка крупной партии мясных консервов курганского производителя „Говядина тушеная“. Продукция предназначена на экспорт в Грузию», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве.

Сообщается, что общий вес партии более 17,5 тонн. Это примерно 45 тысяч банок, которые отправятся впервые из Курганской области в Кутаиси (город на западе Грузии). Курганская тушенка прошла необходимые лабораторные испытания.

Как пояснили URA.RU, это вторая отправка партия консервов из Курганской области. Одна из первых была в апреле 2023 года и продукцию отправили в Узбекистан. Всего отправили шесть партий, общий вес — почти девять тонн. Также отмечается, что в 2022 году из Курганской области отправили 17 партий мясных консервов в Социалистическую Республику Вьетнам.

Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен сделал мидии из сельди. Производитель нарушил регламент Таможенного союза.