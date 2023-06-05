05 июня 2023

В Челябинскую область завезли более 18 тонн зараженных абрикосов

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный контроль плодовоовощной продукции. Екатеринбург, абрикосы, фрукт, абрикос
Абрикосы будут обеззаражены и выпущены в продажу Фото:

В Челябинскую область из Таджикистана завезли 18,7 тонн зараженных плодожоркой абрикосов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция поступит на рынок только после обеззараживания.

«В партии абрикосов общим весом 18,7 тонны, поступившей на территорию Челябинской области из Таджикистана, выявлена персиковая плодожорка. Решение о выпуске продукции в оборот будет принято после проведения обеззараживания и дополнительных лабораторных исследований», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве отметили, что решение об обеззараживании было принято в соответствии с действующим международным законодательством. Оно будет проходить методом газации.

Плодожорка является опасным вредителем. Она может повредить плоды большого количества диких и культурных плодовых растений косточковых и семечковых пород. В России она находится на карантине.

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В Челябинскую область из Таджикистана завезли 18,7 тонн зараженных плодожоркой абрикосов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция поступит на рынок только после обеззараживания. «В партии абрикосов общим весом 18,7 тонны, поступившей на территорию Челябинской области из Таджикистана, выявлена персиковая плодожорка. Решение о выпуске продукции в оборот будет принято после проведения обеззараживания и дополнительных лабораторных исследований», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В надзорном ведомстве отметили, что решение об обеззараживании было принято в соответствии с действующим международным законодательством. Оно будет проходить методом газации. Плодожорка является опасным вредителем. Она может повредить плоды большого количества диких и культурных плодовых растений косточковых и семечковых пород. В России она находится на карантине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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