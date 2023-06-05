В Челябинскую область завезли более 18 тонн зараженных абрикосов

06 июня 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Абрикосы будут обеззаражены и выпущены в продажу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинскую область из Таджикистана завезли 18,7 тонн зараженных плодожоркой абрикосов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция поступит на рынок только после обеззараживания. «В партии абрикосов общим весом 18,7 тонны, поступившей на территорию Челябинской области из Таджикистана, выявлена персиковая плодожорка. Решение о выпуске продукции в оборот будет принято после проведения обеззараживания и дополнительных лабораторных исследований», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В надзорном ведомстве отметили, что решение об обеззараживании было принято в соответствии с действующим международным законодательством. Оно будет проходить методом газации. Плодожорка является опасным вредителем. Она может повредить плоды большого количества диких и культурных плодовых растений косточковых и семечковых пород. В России она находится на карантине.

В Челябинскую область из Таджикистана завезли 18,7 тонн зараженных плодожоркой абрикосов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция поступит на рынок только после обеззараживания. «В партии абрикосов общим весом 18,7 тонны, поступившей на территорию Челябинской области из Таджикистана, выявлена персиковая плодожорка. Решение о выпуске продукции в оборот будет принято после проведения обеззараживания и дополнительных лабораторных исследований», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В надзорном ведомстве отметили, что решение об обеззараживании было принято в соответствии с действующим международным законодательством. Оно будет проходить методом газации. Плодожорка является опасным вредителем. Она может повредить плоды большого количества диких и культурных плодовых растений косточковых и семечковых пород. В России она находится на карантине.