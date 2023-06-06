Прокуратура объяснила загадочную жалобу в деле Ройзмана*

Свердловская прокуратура подавала жалобу по делу Ройзмана* из-за вручения приговора
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Евгений Ройзман в суде. Екатеринбург, ройзман евгений
Приговор Евгению Ройзману* вынесли 19 мая Фото:
новость из сюжета
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Жалоба прокуратуры Свердловской области по уголовному делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) касалась долгого вручения копии приговора прокурору. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Апелляционное представление органами прокуратуры было внесено в связи с несвоевременным вручением судом копии приговора государственному обвинителю», — объяснили в прокуратуре. Там подчеркнули, что силовики получили копию приговора 5 июня, после чего, на следующий день жалоба была отозвана.

Ранее адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов сообщил, что узнал о поданной прокуратурой апелляции. Через несколько часов выяснилось, что жалоба отозвана.

Экс-мэр 19 мая был признан виновным в публичной дискредитации армии России. Ему был назначен штраф 260 тысяч рублей — именно столько запрашивали представители прокуратуры. Обвинение касалось слов, сказанных Ройзманом во время стрима.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Жалоба прокуратуры Свердловской области по уголовному делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) касалась долгого вручения копии приговора прокурору. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Апелляционное представление органами прокуратуры было внесено в связи с несвоевременным вручением судом копии приговора государственному обвинителю», — объяснили в прокуратуре. Там подчеркнули, что силовики получили копию приговора 5 июня, после чего, на следующий день жалоба была отозвана. Ранее адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов сообщил, что узнал о поданной прокуратурой апелляции. Через несколько часов выяснилось, что жалоба отозвана. Экс-мэр 19 мая был признан виновным в публичной дискредитации армии России. Ему был назначен штраф 260 тысяч рублей — именно столько запрашивали представители прокуратуры. Обвинение касалось слов, сказанных Ройзманом во время стрима. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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