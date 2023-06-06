Эколог предупредил о биологической катастрофе из-за аварии на ГЭС

Эколог Медведков: на спуске водохранилища находятся опасные вещества
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Отложения на дне водохранилища содержат опасные вещества, сообщил эколог Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Из-за разрушения Каховской ГЭС полный спуск водохранилища показал отложения на дне, которые содержат опасные вещества. Об этом заявил эколог Алексей Медведков.

«Самое страшное, если при полном спуске водохранилища будут ощущаться токсичные отложения, которые будут пылить», — сказал Медведков, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что это может стать настоящей химической бомбой.

Ранее Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что удары по ГЭС привели к прорыву плотины. URA.RU предоставило краткую сводку о происшествии.

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Из-за разрушения Каховской ГЭС полный спуск водохранилища показал отложения на дне, которые содержат опасные вещества. Об этом заявил эколог Алексей Медведков. «Самое страшное, если при полном спуске водохранилища будут ощущаться токсичные отложения, которые будут пылить», — сказал Медведков, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что это может стать настоящей химической бомбой. Ранее Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что удары по ГЭС привели к прорыву плотины. URA.RU предоставило краткую сводку о происшествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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