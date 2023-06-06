Что известно о разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области

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Пороги Саткинcкий район Челябинск, генератор гэс
Плотина Каховской ГЭС разрушилась Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины. URA.RU приводит краткую сводку того, что известно на данный момент о происшествии.

  • Ночью российские военкоры сообщили о возможном ударе ВСУ по Каховской ГЭС. Они подчеркнули, что вниз по течению Днепра отмечено повышение уровня воды.
  • Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что сообщения о подрыве Вооруженными силами Украины Каховской ГЭС «являются бредом». Он отметил, что в городе все тихо и спокойно.
  • ТАСС сообщило, что плотина ГЭС в Херсонской области разрушилась. Идет затопление территории, передает агентство со ссылкой на источник во властных структурах.
  • Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что удары ВСУ привели к прорыву плотины. Он отметил, что в результате ударов дамба не разрушилась. А также назвал произошедшее террористическим актом.
  • Уровень воды после разрушения станции поднялся на 2,5 метра ниже по течению, все службы прибыли на место происшествия, сообщил Леонтьев РИА Новости.
  • Киев начал эвакуацию мирных жителей на правом берегу Днепра из-за разрушения ГЭС. Об этом сообщили в МВД Украины. Там отметили, что людей эвакуируют из потенциальных зон затопления, частично эвакуируют и город Херсон.
  • Эвакуация населения после разрушения Каховской ГЭС может потребоваться жителям населенных пунктов, которые находятся ниже Новой Каховки. Об этом сообщил РИА Новости мэр города Владимир Леонтьев.
  • Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после прорыва ГЭС. Подробности повестки заседания не раскрываются.
  • Порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев. По его словам, в городе осуществляются все мероприятия на случай необходимости эвакуации.

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Мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины. URA.RU приводит краткую сводку того, что известно на данный момент о происшествии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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