Что известно о разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области

Плотина Каховской ГЭС разрушилась
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины. URA.RU приводит краткую сводку того, что известно на данный момент о происшествии.
- Ночью российские военкоры сообщили о возможном ударе ВСУ по Каховской ГЭС. Они подчеркнули, что вниз по течению Днепра отмечено повышение уровня воды.
- Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что сообщения о подрыве Вооруженными силами Украины Каховской ГЭС «являются бредом». Он отметил, что в городе все тихо и спокойно.
- ТАСС сообщило, что плотина ГЭС в Херсонской области разрушилась. Идет затопление территории, передает агентство со ссылкой на источник во властных структурах.
- Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что удары ВСУ привели к прорыву плотины. Он отметил, что в результате ударов дамба не разрушилась. А также назвал произошедшее террористическим актом.
- Уровень воды после разрушения станции поднялся на 2,5 метра ниже по течению, все службы прибыли на место происшествия, сообщил Леонтьев РИА Новости.
- Киев начал эвакуацию мирных жителей на правом берегу Днепра из-за разрушения ГЭС. Об этом сообщили в МВД Украины. Там отметили, что людей эвакуируют из потенциальных зон затопления, частично эвакуируют и город Херсон.
- Эвакуация населения после разрушения Каховской ГЭС может потребоваться жителям населенных пунктов, которые находятся ниже Новой Каховки. Об этом сообщил РИА Новости мэр города Владимир Леонтьев.
- Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после прорыва ГЭС. Подробности повестки заседания не раскрываются.
- Порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев. По его словам, в городе осуществляются все мероприятия на случай необходимости эвакуации.
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