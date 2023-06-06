С уехавшего из РФ бывшего челябинского телеведущего взыскали более 120 тысяч рублей

Бывший телеведущий Лебедев проиграл суд челябинскому областному телеканалу

06 июня 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Александр Лебедев в сентябре прошлого года покинул Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С бывшего челябинского телеведущего Александра Лебедева, который в настоящее время проживает за границей, взыскали больше 123 тысяч рублей в пользу экс-работодателя, телеканала «ОТВ». Решение, принятое Центральным районным судом Челябинска, 6 июня вступило в силу. «Взыскать с Лебедева Александра Васильевича в пользу АО „Областное телевидение“ компенсацию… в размере 40 000 рублей и компенсацию за нарушение исключительного права в размере 80 000 рублей. Также взыскать с Лебедева А.В… расходы по уплате государственной пошлины в размере 3600 рублей», — указано в решении суда, выложенном на сайте Суть иска холдинга к Лебедеву состояла в том, что телеведущий, когда-то работавший на ОТВ, разместил в своем telegram-канале материал одной из телепередач «Юридическая мясорубка», ведущим и автором которой он являлся. Поскольку передача делалась в порядке служебного задания, Лебедев, по мнению холдинга, не мог размещать съемку в личном аккаунте, и нанес телеканалу ущерб. Суд встал на сторону ОТВ и обязал экс-ведущего выплатить деньги. Оспаривать вердикт суда бывший телеведущий не стал, и решение вступило в силу. Кроме того, 5 июня телеканал выиграл суд в Троицке по иску к Лебедеву о защите деловой репутации. Бывший телеведущий размещал в своих аккаунтах пост с оскорблениями в адрес бывшего работодателя, и суд признал эти сообщения клеветническими. На ОТВ URA.RU подтвердили оба выигрыша в судах, но от подробных комментариев отказались. Контракт с Лебедевым на ОТВ расторгли в марте 2022 года. Он подал на телеканал в суд, требуя покрыть расходы на 13 пар трусов и девять пар носков, купленные в магазинах UNIQLO. Как указал в заявлении Лебедев, эти трусы и носки он покупал на свои деньги, чтобы хорошо выглядеть в эфире. Этот иск в суде рассматривать не стали. В Челябинске Лебедев известен скандалами, связанными с попытками срыва официальных мероприятий. Связаться с Лебедевым не удалось, так как в сентябре 2022 года он покинул Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С бывшего челябинского телеведущего Александра Лебедева, который в настоящее время проживает за границей, взыскали больше 123 тысяч рублей в пользу экс-работодателя, телеканала «ОТВ». Решение, принятое Центральным районным судом Челябинска, 6 июня вступило в силу. «Взыскать с Лебедева Александра Васильевича в пользу АО „Областное телевидение“ компенсацию… в размере 40 000 рублей и компенсацию за нарушение исключительного права в размере 80 000 рублей. Также взыскать с Лебедева А.В… расходы по уплате государственной пошлины в размере 3600 рублей», — указано в решении суда, выложенном на сайте Суть иска холдинга к Лебедеву состояла в том, что телеведущий, когда-то работавший на ОТВ, разместил в своем telegram-канале материал одной из телепередач «Юридическая мясорубка», ведущим и автором которой он являлся. Поскольку передача делалась в порядке служебного задания, Лебедев, по мнению холдинга, не мог размещать съемку в личном аккаунте, и нанес телеканалу ущерб. Суд встал на сторону ОТВ и обязал экс-ведущего выплатить деньги. Оспаривать вердикт суда бывший телеведущий не стал, и решение вступило в силу. Кроме того, 5 июня телеканал выиграл суд в Троицке по иску к Лебедеву о защите деловой репутации. Бывший телеведущий размещал в своих аккаунтах пост с оскорблениями в адрес бывшего работодателя, и суд признал эти сообщения клеветническими. На ОТВ URA.RU подтвердили оба выигрыша в судах, но от подробных комментариев отказались. Контракт с Лебедевым на ОТВ расторгли в марте 2022 года. Он подал на телеканал в суд, требуя покрыть расходы на 13 пар трусов и девять пар носков, купленные в магазинах UNIQLO. Как указал в заявлении Лебедев, эти трусы и носки он покупал на свои деньги, чтобы хорошо выглядеть в эфире. Этот иск в суде рассматривать не стали. В Челябинске Лебедев известен скандалами, связанными с попытками срыва официальных мероприятий. Связаться с Лебедевым не удалось, так как в сентябре 2022 года он покинул Россию.