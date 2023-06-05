05 июня 2023

Артюхову представили нового главного антимонопольщика в ЯНАО. Фото

В ЯНАО главой регионального управления антимонопольной службы стал Андрей Денисюк
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов встретился с главой управления ФАС по ЯНАО Андреем Денисюком Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел первую рабочую встречу с начальником окружного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андреем Денисюком. Последнего в новой должности представил главе округа заместитель руководителя ФАС РФ Петр Иванов, сообщает пресс-служба окружного правительства

«Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с новым руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу Андреем Денисюком, [который] вступил в должность в соответствии с приказом ФАС России с 19 мая. Главу регионального УФАС представил заместитель руководителя ФАС России Петр Иванов», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Артюхов отметил, что у правительства округа много точек пересечения с ФАС, особенно когда нужно быстро найти взвешенное и правильное решение по экономическим вопросам. Губернатор выразил уверенность, что под руководством Денисюка антимонопольщики продолжат эффективно и грамотно работать на благо общего дела.

Денисюк родился в ЯНАО в 1981 году, имеет опыт работы на руководящих должностях более 10 лет. До мая 2023 года занимал в Ямало-Ненецком УФАС России должность заместителя руководителя управления — начальника отдела контроля закупок и торгов.

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхову представили нового главу регионального арбитражного суда. Им назначен Даниил Дерхо.

Руководитель УФАС по ЯНАО Андрей Денисюк
Руководитель УФАС по ЯНАО Андрей Денисюк
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел первую рабочую встречу с начальником окружного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андреем Денисюком. Последнего в новой должности представил главе округа заместитель руководителя ФАС РФ Петр Иванов, сообщает пресс-служба окружного правительства «Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с новым руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу Андреем Денисюком, [который] вступил в должность в соответствии с приказом ФАС России с 19 мая. Главу регионального УФАС представил заместитель руководителя ФАС России Петр Иванов», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Артюхов отметил, что у правительства округа много точек пересечения с ФАС, особенно когда нужно быстро найти взвешенное и правильное решение по экономическим вопросам. Губернатор выразил уверенность, что под руководством Денисюка антимонопольщики продолжат эффективно и грамотно работать на благо общего дела. Денисюк родился в ЯНАО в 1981 году, имеет опыт работы на руководящих должностях более 10 лет. До мая 2023 года занимал в Ямало-Ненецком УФАС России должность заместителя руководителя управления — начальника отдела контроля закупок и торгов. Ранее URA.RU рассказало, что Артюхову представили нового главу регионального арбитражного суда. Им назначен Даниил Дерхо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...