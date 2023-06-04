Артюхов представил нового главу арбитражного суда в ЯНАО

05 июня 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов представил Даниила Дерхо в качестве главы арбитражного суда ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в представлении нового главы арбитражного суда ЯНАО, которым стал Даниил Дерхо. Он был назначен на пост указом президента РФ Владимира Путина от 10 мая, сообщает пресс-служба окружного правительства. «В Арбитражном суде ЯНАО представили нового председателя ведомства. Им стал Даниил Дерхо, назначенный указом президента Российской Федерации от 10 мая 2023 года. В торжественном заседании приняли участие губернатор округа Дмитрий Артюхов, судья Верховного Суда России Елена Борисова, председатель арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислав Иванов, судейское сообщество ЯНАО, руководители правоохранительных органов, судьи и работники аппарата арбитражного суда», — сообщает пресс-служба правительства округа на официальном сайте. В приветственном слове губернатор отметил лидирующие позиции ЯНАО в рейтингах по социально-экономическому развитию, инвестиционной привлекательности, поступлениям в госбюджет. «От профессионализма арбитражной системы зависит успех всего нашего региона. Экономические споры неизбежны там, где происходит развитие, проходит много экономических процессов», — отметил Артюхов в приветственной речи. Даниил Дерхо с отличием окончил Челябинский государственный университет, трудится в судебной системе с 2004 года, прошел все ступени карьерной лестницы. Имеет степень кандидата юридических наук. Ранее URA.RU рассказало, что Путин назначил новых судей в ЯНАО. Указом от 1 апреля был назначен одним из судей арбитражного суда Мерген Санджиев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в представлении нового главы арбитражного суда ЯНАО, которым стал Даниил Дерхо. Он был назначен на пост указом президента РФ Владимира Путина от 10 мая, сообщает пресс-служба окружного правительства. «В Арбитражном суде ЯНАО представили нового председателя ведомства. Им стал Даниил Дерхо, назначенный указом президента Российской Федерации от 10 мая 2023 года. В торжественном заседании приняли участие губернатор округа Дмитрий Артюхов, судья Верховного Суда России Елена Борисова, председатель арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислав Иванов, судейское сообщество ЯНАО, руководители правоохранительных органов, судьи и работники аппарата арбитражного суда», — сообщает пресс-служба правительства округа на официальном сайте. В приветственном слове губернатор отметил лидирующие позиции ЯНАО в рейтингах по социально-экономическому развитию, инвестиционной привлекательности, поступлениям в госбюджет. «От профессионализма арбитражной системы зависит успех всего нашего региона. Экономические споры неизбежны там, где происходит развитие, проходит много экономических процессов», — отметил Артюхов в приветственной речи. Даниил Дерхо с отличием окончил Челябинский государственный университет, трудится в судебной системе с 2004 года, прошел все ступени карьерной лестницы. Имеет степень кандидата юридических наук. Ранее URA.RU рассказало, что Путин назначил новых судей в ЯНАО. Указом от 1 апреля был назначен одним из судей арбитражного суда Мерген Санджиев.