06 июня 2023

В Госдуме объяснили, как эффективнее находить виновников лесных пожаров

Депутат Госдумы Бурматов: увеличение числа лесничих в РФ поможет в борьбе с лесными пожарами
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесничие могли бы оказывать помощь следствию в установлении виновников лесных пожаров Фото:
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Лесные пожары в России 2023

В России следует увеличить число лесничих, которые бы помогали правоохранительным органам грамотно устанавливать причину лесного возгорания. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Мы несколько раз обращались к коллегам в правительстве с предложениями увеличить количество лесничих. Здесь бы лесничие могли помощь оказывать, потому что это глаза и уши наших лесов, которых сейчас катастрофически не хватает. Они бы могли оказывать помощь с точки зрения свидетельских показаний и фактуры, подтверждающих те или иные преступления. Но следствие должны вести либо полицейские, либо следователи СК», — сказал Владимир Бурматов.

Парламентарий подчеркнул, что в России нет необходимости в создании нового органа, который бы занимался расследованием причин лесных пожаров. «Здесь вопрос к эффективности полиции, поэтому я категорически против создания еще каких-то структур, когда речь должна идти о повышении эффективности правоохранительных органов. Следствие могут вести СК и МВД», — объяснил политик.

Ранее зампредседателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко заявила, что лесные пожары появляются каждый год и в нынешнем году они начались из-за нарушений правил пожарной безопасности человеком. Сенатор Алексей Майоров призвал использовать спутниковую систему для обнаружения и ликвидации лесных возгораний. При этом председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин предрек вторую волну лесных пожаров в РФ.

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В России следует увеличить число лесничих, которые бы помогали правоохранительным органам грамотно устанавливать причину лесного возгорания. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Мы несколько раз обращались к коллегам в правительстве с предложениями увеличить количество лесничих. Здесь бы лесничие могли помощь оказывать, потому что это глаза и уши наших лесов, которых сейчас катастрофически не хватает. Они бы могли оказывать помощь с точки зрения свидетельских показаний и фактуры, подтверждающих те или иные преступления. Но следствие должны вести либо полицейские, либо следователи СК», — сказал Владимир Бурматов. Парламентарий подчеркнул, что в России нет необходимости в создании нового органа, который бы занимался расследованием причин лесных пожаров. «Здесь вопрос к эффективности полиции, поэтому я категорически против создания еще каких-то структур, когда речь должна идти о повышении эффективности правоохранительных органов. Следствие могут вести СК и МВД», — объяснил политик. Ранее зампредседателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко заявила, что лесные пожары появляются каждый год и в нынешнем году они начались из-за нарушений правил пожарной безопасности человеком. Сенатор Алексей Майоров призвал использовать спутниковую систему для обнаружения и ликвидации лесных возгораний. При этом председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин предрек вторую волну лесных пожаров в РФ.
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