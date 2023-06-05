Врач рассказала, чем для жителей ЯНАО опасен полярный день

Врач Половодова: у жителей ЯНАО из-за полярного дня обостряются хронические болезни

06 июня 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Чтобы уменьшить негативное влияние белых ночей на здоровье, необходимо спать в полной темноте Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Полярный день для жителей ЯНАО опасен тем, что из-за отсутствия темноты может возникнуть бессонница. В связи с этим обостряются хронические заболевания, рассказала URA. RU заместитель главного врача Ямальского центра медицинской профилактики Наталья Половодова. «Физиологическая бессонница, которая появляется в связи с удлинением светового дня и аномальной фотопериодичностью, активизирует у человека психосоциальный стресс, который приводит к быстрой утомляемости, обострению хронических заболеваний. Чтобы уменьшить негативное влияние белых ночей на организм, нужно ограничить просмотр телевизора, отказаться от компьютерных игр, больше гулять, увеличить физическую активность и обязательно использовать светонепроницаемые шторы», — объясняет специалист. Естественный или искусственный свет во время сна может ускорить процесс старения и грозит развитием сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Это связано с недостатком мелатонина — важнейшим гормоном человеческого организма. Он вырабатывается исключительно ночью, когда темно. Благодаря этому уменьшается риск возникновения инсульта, инфаркта и ожирения. Мелатонин воздействует на артериальное давление, работу мозга и эндокринной системы. «От этого гормона также зависит ритм сна и бодрствования, который напрямую влияет на продолжительность жизни человека. Особенно внимательны к качеству сна должны быть пожилые люди. Ведь чем старше становится человек, тем меньше мелатонина вырабатывается в его организме. Если же в спальне ночью светло, то количество мелатонина снизится до критического уровня. Именно поэтому ни в коем случае не стоит оставлять светильник включенным», — уточняет врач. Ранее доктор наук Сергей Токарев рассказывал, как резкое потепление влияет на здоровье ямальцев. Из-за резкого потепления могут появиться головная боль, головокружение, мигрень, слабость и утомляемость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полярный день для жителей ЯНАО опасен тем, что из-за отсутствия темноты может возникнуть бессонница. В связи с этим обостряются хронические заболевания, рассказала URA. RU заместитель главного врача Ямальского центра медицинской профилактики Наталья Половодова. «Физиологическая бессонница, которая появляется в связи с удлинением светового дня и аномальной фотопериодичностью, активизирует у человека психосоциальный стресс, который приводит к быстрой утомляемости, обострению хронических заболеваний. Чтобы уменьшить негативное влияние белых ночей на организм, нужно ограничить просмотр телевизора, отказаться от компьютерных игр, больше гулять, увеличить физическую активность и обязательно использовать светонепроницаемые шторы», — объясняет специалист. Естественный или искусственный свет во время сна может ускорить процесс старения и грозит развитием сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Это связано с недостатком мелатонина — важнейшим гормоном человеческого организма. Он вырабатывается исключительно ночью, когда темно. Благодаря этому уменьшается риск возникновения инсульта, инфаркта и ожирения. Мелатонин воздействует на артериальное давление, работу мозга и эндокринной системы. «От этого гормона также зависит ритм сна и бодрствования, который напрямую влияет на продолжительность жизни человека. Особенно внимательны к качеству сна должны быть пожилые люди. Ведь чем старше становится человек, тем меньше мелатонина вырабатывается в его организме. Если же в спальне ночью светло, то количество мелатонина снизится до критического уровня. Именно поэтому ни в коем случае не стоит оставлять светильник включенным», — уточняет врач. Ранее доктор наук Сергей Токарев рассказывал, как резкое потепление влияет на здоровье ямальцев. Из-за резкого потепления могут появиться головная боль, головокружение, мигрень, слабость и утомляемость.