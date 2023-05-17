Доктор наук рассказал, как резкое потепление влияет на здоровье жителей ЯНАО

Доктор наук Токарев: резкое потепление вызывает головную боль, головокружение, слабость и утомляемость

Резкое потепление может вызвать головокружение, слабость и утомляемость Фото: Илья Московец © URA.RU

Из-за резкого потепления у жителей ЯНАО может возникнуть головная боль, головокружение, мигрень, слабость и утомляемость. Особенно осторожными нужно быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Резкие перепады температуры могут негативно повлиять на здоровье жителей ЯНАО. Особенно внимательными к своему здоровью нужно быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, артериальной гипертонией. Артериальное давление может повыситься бессимптомно, что чревато инсультом или инфарктом», — уточнил доктор.

Внимательно отнестись к своему здоровью нужно и тем, у кого присутствуют болезни щитовидной железы и сахарный диабет. Высокая температура и влажность могут спровоцировать перегрев организма, даже если человек находится в тени. Также нарушают процессы теплообмена синтетическая одежда и употребление алкоголя.

«В жару без крайней необходимости не стоит долго находится на солнце. Нужно носить одежду из натуральных тканей, защищать голову и глаза от солнца, ограничить физическую активность. Важно пить больше воды, исключить жирную и жареную пищу. И обязательно нужно принимать лекарства, назначенные врачом. Если почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья, вызывайте скорую», — порекомендовал Токарев.

Ранее синоптики передавали, что в ЯНАО придет резкое потепление. По прогнозу, столбик термометра поднимется до 20 градусов.